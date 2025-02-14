超商結帳後加值悠遊卡要「重新排隊」？女客滿頭問號：又沒離開櫃台

在便利商店結帳後，再要求另一項服務，應該「重新排隊」嗎？一名女網友發文，稱她在超商先用500元買早餐，待店員找完錢後，打算花200元儲值悠遊卡，卻被店員要求重新排隊，因此質疑：「我沒離開櫃台為什麼我要重新排隊呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她近日去超商買早餐，拿了500元付錢，店員找了400給她，接著她忽然想到悠遊卡需要加值，於是把悠遊卡放在機器上，請店員幫她加值200元，未料店員把400元還給她，表示進行第二項服務要「重新排隊」，但這次還是先幫她儲值，提醒她下次要重排隊。

原PO感到很困惑，但還是把200元給店員，只是離開超商後越想越奇怪，疑惑明明沒離開櫃台，為何還要重新排隊呢？對此她詢問網友們的意見。

此文一出，有網友提出解答，認為第一次服務已經結束了，再要求重新排隊合情合理，「錢都找完了，他以為妳的服務結束了，所以才會覺得再服務該重排隊。誰知道客人會不會回馬槍又說要儲值，又說要取包裹、繳停車費等，最好就是一次講完要什麼服務，比較不容易誤會」、「如果後面排很多人當然重排才是正確的，店員會以為妳已經都好了，結果又要弄新的業務」。

但也有網友認為重新排隊不合邏輯，「我也做過店員，按她邏輯如果客人要先儲值再分兩筆打統編，那不是客人要排三次？重排增加隊伍長度有事嗎，加值也沒多少時間還要浪費時間跟客人解釋，不如趕快結一結讓客人消失」、「問題來了，照她的邏輯，如果我今天想要點一杯咖啡，一份熱壓吐司，繳停車費，取件，繳我剛剛影印的錢，取浪人祭的票，然後買一瓶水跟加值悠遊卡，要排幾次隊呢」。