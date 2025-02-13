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新千歲機場爆國際性騷擾！台妹遭日本安檢人員「捏奶頭」 大聲呼救沒人理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣女子指控在日本新千歲機場進行國內安檢時，遭到機場安檢人員性騷擾。示意圖／ingimage
一名台灣女子指控在日本新千歲機場進行國內安檢時，遭到機場安檢人員性騷擾。示意圖／ingimage

一名台灣女子在日本新千歲機場進行國內安檢時，遭到機場安檢人員性騷擾的指控引發廣泛關注。該名女網友表示，當時在Gate D進行安檢程序時，遭到一名名為「伊藤大介」的安檢人員假意提供物品，卻突然從背後環抱並捏了她的右奶頭，她當場大喊抗議，然而整個機場內人員卻充耳不聞，令她極度氣憤。

一名女網友在「Threads」寫下遭日本安檢人員性騷擾的不愉快經歷，2月11日在日本新千歲機場通過國內安檢Gate D時，安檢門警示音響起，一名男性安檢員要求她脫下靴子，原PO再重新走一次安檢門後被示意「沒問題」，她就走去取行李。正當她打開後背包的時候，「突然被人從背後環抱、右奶頭被捏了一下」，原以為是同行伴侶惡作劇，卻聽到該名安檢員對她說謝謝，然後用左手遞上她的靴子。

當下原PO受到驚嚇，多次對著該名安檢員大吼大叫，質問他在幹嘛，最後直接揪了該名安檢員的工作證看名字，叫做「伊藤大介」，他不敢反抗，就只是低頭然後繼續工作，跟旁邊的人用日語解釋幾句。原PO表示，因為搭機趕時間，無法立即報警，除了受到突如其來的性騷擾驚嚇，更令她氣憤的，當她用英文對著伊藤大介吼叫指控時，整個機場人員似裝作聽不懂英文，完全沒有任何動作，讓她深刻體驗到了受害者的無助感，決定抵達仙台要正式進行投訴。

原PO在12日更新事件進度，她投訴在新千歲機場遭到安檢人員性騷擾後，對方回覆表示Gate D安檢門是由日本航空（JAL）管理，請她向他們投訴。原PO說已經向JAL投訴了，並向對方表示會一併在社群媒體公開此事，直到伊藤大輔受到懲罰為止。

文章曝光也點燃網友怒火，許多人表示願意協助提供日文翻譯，「遇到這種不能忍，直接報警投訴セクハラ」、「追究是必須的。捏奶頭這個行為，在日本很可能是犯了強制猥褻罪」、「新千歲機場、名古屋機場這兩個機場的安檢人員名聲很臭，『機長瘋狂詹姆士』認證，小心亂叫被帶進小房間」、「希望你投訴成功」。

另有網友提供即時求救方法，建議記住「Sekuhala（音似塞庫哈啦）日文的性騷擾，請大喊這四個音就有人幫妳了」、「在日本，只要大聲說『ちかんだ（痴漢だ）！』所有人都會朝你那邊看過去」。

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