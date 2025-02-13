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台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

大雨給外送員百元小費被拒收 驚吐：身價18億台北市6棟房

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露第一次給外送員小費卻遭到拒絕，外送員還向他驚吐自己厲害的身家。此為外送員示意圖，報系資料照，記者杜建重／攝影
網友透露第一次給外送員小費卻遭到拒絕，外送員還向他驚吐自己厲害的身家。此為外送員示意圖，報系資料照，記者杜建重／攝影

一名網友昨(12)日深夜在Threads發文，透露第一次給外送小費卻遭到拒絕，外送員還向他重申自己只是出來兜風，身價18億，在台北市區擁有6棟房，讓原po大感意外，也讓他首次給外送員小費的經驗最後以失敗告終。

原po表示，因為12日晚間雨下得很大，在叫了外送後，用小夾鏈袋裝了100元紙鈔，想給辛苦的外送員一點小費。未料外送員卻將錢推回來，堅持不收，並不斷重複表示他在雨天跑外送只是「出來兜風」，隨後並透露身家，向原po說明自己在台北市擁有6棟房子，身價達18億，自己還有3名兒子。

該則文章一出，至截稿為止已有萬名網友按讚，但不少人質疑真實性，覺得是創作文，不然就是遇到節儉到極致的人；還有熟悉外送圈的網友表示，自己在LINE的群組中有超過兩千名外送員，但就是沒有這號人物。也有網友認為，原po在得知外送員的身價背景後，可以反過來向他要小費，也釣出原po回應表示：「貪婪的我，的確事後有這樣想過」。

網友討論中有人表示，若擁這麼多現金，光是放郵局一年都有好幾百萬的利息，還會沒事在下雨天出門跑外送？但被網友更正表示，郵局活存利息計算以百萬元為上限，超過百萬之後的金額都不會產生利息。也有人認為，若是身家在18億元左右的人通常是存外幣居多。

但也有人認為，若是真實發生的事，外送員的這番話還真的是一場「豪邁」的反擊啊！感覺原po像是被現實教訓了一下，結果人家已經達到了豪門等級。也讓他開始反思，究竟是不是該更努力賺錢，讓自己也能像這位外送員一樣，不用接受小費，直接拒絕。

不少網友曝光其他在各個行業裡深藏不露的富翁行徑，有人表示，先生的同事是八里的地主，精通英俄語，家中豪車多部，但長相和穿著打扮都很台，常以藍白拖現身，用一台破小綿羊(50CC機車)代步，「真的上班是去交朋友的」。還有人曾經遇過開特斯拉的計程車司機，本身已有好幾棟房屋，也同時是房東，表示自己會開計程車只是為了到處看物件，好方便買房投資。

外送 富人 小費 郵局

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