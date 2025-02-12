見隔壁桌在談「投資」 她想提醒當心詐騙卻聽女子妙回反制

詐騙案層出不窮，要多加警惕避免財物損失。日前有位好心女網友表示，她在吃飯時，發現隔壁桌中年男子正在跟一位女子介紹「投資機會」，還宣稱「準備要暴漲了，這次沒上車，妳會後悔我沒帶妳賺大錢」。女網友感覺不妙，準備要給被介紹的女子暗示時，對方竟妙回1句反制，讓原PO會心一笑。

一名女網友在Threads發文表示，她在摩斯漢堡吃晚餐時，隔壁桌的男子正在跟年紀相仿的女子介紹投資機會，男生激動的說，「我跟妳說，這個某某幣準備要暴漲了，這次沒上車，妳會後悔我沒帶妳賺大錢」，然而這時好心的原PO感覺不妙，因為聽過太多虛擬貨幣詐騙案，因此打算站到男子背後，給女生一個暗示，提醒對方別輕易上鉤。

沒想到這時，被介紹的女子突然回應，「是喔，感覺很棒，但我現在所有儲蓄都投入某某微商的團購，現在投1萬就可以獲利2.5萬，還是你先跟著我上線的團隊一起奮鬥一段時間，我再把賺到的錢投到你的幣圈？」女子邊說變從包包拿出微商資料和加入申請書說著。原PO表示，「聽到這，我就默默縮回我的座位吃晚餐了」。

文章曝光後，許多網友大笑，「聽說最高端的獵人，往往以獵物的形式出現」、「幣圈跟微商，詐騙內捲」、「台語把這種稱為『仙拚仙』」、「我也有遇到這種經歷過，看到一個女生在推銷男生愛心筆，我想走過去跟他說不要買，結果聽到對話，男生是上司，在訓練女生的推銷功力」、「這種類似宗教之間的鬥法，我很期待最後是誰說服對方」、「既然是同行，就該互相傷害」。