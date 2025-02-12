利用小孩賺錢？他遇國小生兜售「手做布朗尼」：家長還在旁邊

你有遇過小孩子兜售自己做的蛋糕嗎？一名男網友發文，稱他在小巷裡遇到一名小孩在兜售自己做的「手做布朗尼」，價格還相當昂貴，並且家長還在一旁，看到小孩的童心他不好意思拒絕，但也質疑，「小朋友本是應該單純的，卻被大人拿來利用賺錢，以後價值觀會不會有偏差？」

一名男網友在Dcard發文，表示他近期在台北的小巷裡，遇到國小生在兜售「自己做的布朗尼蛋糕」，家長就在旁邊，強調蛋糕真的是小孩親手做的，食材用得比較好所以不便宜，一塊就賣150元，一般甜點店只賣50元就有，但看到小孩的童心，原PO也不好意思拒絕。

原PO表示，在另一條街又遇到不同小孩在兜售，雖然沒看到家長，但推測應該就在附近，讓他感到很奇怪，懷疑是「集團操作」，利用小孩來博得陌生人同情心，也擔心此方式會讓小孩的價值觀產生偏差。

此文一出，不少網友認為是一種銷售手法，「一種銷售手法吧，讓小朋友去賣，通常大家會不忍心拒絕就會買」、「利用小朋友集團吧，跟以前玉蘭花蠻像的」。

也有網友分享類似經歷，「我在大安森林公園和公司附近有遇過賣餅乾的，前者不知道大人與兩個孩子的關係是什麼，後者就人數較多，看得出來是老師與家長一起帶小孩出來自己賺錢」、「我在復興北路也有遇到過，也是小朋友在賣，然後旁邊還有一位男性，但態度比較隨便的感覺」、「桃園夜市也有看過小朋友來問可不可以幫他買爆米花」、「在南京三民遇過」。