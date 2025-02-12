「試喝」是陷阱！她買滴雞精被多算一包 網怒喊客訴：根本在騙

無良商家強迫消費的行為令人討厭！近日一名網友在高鐵站購買滴雞精時，遭遇強迫消費事件，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示自己準備回家過年時，逛進一家滴雞精櫃位。原本她只是想拿DM參考一下，但店員熱情介紹產品資訊以及優惠活動。

由於滴雞精價格較高，因此她只想購買2包滴雞精回家給阿嬤喝。這時店員提出讓她現場試喝，原PO也同意了。原PO試喝後，準備付款時，店員卻將剩下的那包滴雞精也交給了她，並算了3包的價錢，辯稱是因為她已經喝過一包。

原PO因趕著搭車來不願爭辯，雖然覺得被「強迫消費」，但也付了錢離開。事後原PO聯絡了阿嬤，卻發現阿嬤根本不喜歡滴雞精，還提醒她以後不要亂花錢，讓她哭笑不得。

看了原PO的經歷，許多網友支持她去客訴，「這個不客訴對不起自己，根本在騙」、「直接向他們總公司申訴，再不行就向消基會申訴」、「這種算是強迫推銷了！好像可以檢舉」、「這個就直接叫警察來，看他還敢不敢搞」。

也有網友表示自己會直接閃人，「要是我當下就直接不買走人了」、「直接說不要了，然後溜走，她自己說試喝的」、「好奇如果當下試喝完不買，她還敢跟你算錢嗎」。

還有網友分享類似經歷，「這就像我之前跟路邊賣草莓的買一樣，我說要買一盒，她說『好啦，那免費請你吃一顆』，結果從我買的那盒拿一顆出來給我」、「我之前去中國的景區也是，原來桌上的試吃餅乾是從每盒拿一片出來，我回到家打開禮盒才發現少一片，朋友們的也是」。