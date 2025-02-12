機票姓名寫反…夫「神應對」安慰妻感動數萬網友 地勤：狠羨一波

一名地勤昨(11)日在Threads透露，一對夫妻在機場櫃檯報到時，被發現一家四口中的妻子姓名寫反，後來夫妻間的對話讓該名地勤羡慕到炸開，表示「能有情緒那麼穩定的另一半，真的太幸福了」。

該名地勤表示，昨日在機場check in櫃檯遇到一家四口來報到，但她打開系統資料後卻發現太太的名字寫反了，「小姐，妳的姓跟名訂顛倒了，這邊會產生額外改名的費用喔」。女子聽完便轉頭對先生道歉，表示是自己沒看清楚訂錯，導致現在要多花錢，但先生卻給出神級回應。

先生面對道歉的妻子回應：「幹嘛道歉，錢能解決的都是小事！而且我們坐的位置還不錯，妳就想成是有先付費選位子就好呀，哈哈哈」。在付完改名費後，妻子又再跟先生道歉：「唉！幫你們3個訂的名字，我明明都填正確的，怎麼會偏偏自己的訂錯」。

先生則安慰道：「不要再自責了！妳主動幫全家人訂機票耶！而且妳居然只訂錯一個，我覺得很厲害，如果是我，信不信我一定全部都訂錯，到時候還要花4倍的錢，哈哈哈」。地勤看到這對相處和睦、先生反應極佳的夫妻後，忍不住表示：「在櫃檯幫他們checkin的我，真的又是很狠羨慕一波，能有情緒那麼穩定的另一半，真的太幸福了」。

該文po出後，至截稿為止已逾4.4萬網友按讚，並有兩千多名網友轉發或分享，網友齊呼：「錢能解決的事，真的都是小事」、「這組根本可以立牌坊了，尤其老公太優秀了，happy wife ,happy life，希望他們旅途愉快。我工作的地方很常有旅客沒趕上車，夫妻朋友家人對罵吵架很常發生」、「真的很棒的老公。要是我老公，肯定念我，妳到底看不看得懂英文？訂個機票也可以弄錯？唉，有時候原生家庭也有關」。

不少網友也分享另一半在旅行中遇到狀況時，協助解決問題並且完全沒生氣的故事。有人說，有一次在國外弄丟護照，完全靠先生解決一切，先生也完全沒有不開心、生氣，之後先生弄濕洗手台、東西用完不收、飯粒掉在地上這些缺點都變可愛了。

部分網友也曾在桃機遇過相同的情況，而地勤當時解釋，因為是透過非航空公司官網的平台訂機票，在系統轉換時可能會發生姓名顛倒的情形。

也有人針對能不能在機場改名，或改名會如何收費做討論。有網友表示，其實很多航空公司姓名寫反是可以免費更改一次的；有人則說曾經付了1500元，在出發前可聯絡客服人員幫忙更正，若到了機場才發現也能改回，只是最好不要冒此風險。