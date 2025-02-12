遭星巴克店員誤會亂拿吸管 她獲道歉難釋懷：不會再光顧

被人誤會的感覺很不好受！一名女網友在Dcard表示，近日到星巴克消費，因為忘記帶環保吸管向男店員索取，沒想到事後被另一位女店員誤會她擅自拿吸管，出言提醒「以後要拿吸管請跟我們說」，讓她非常錯愕與不滿，直言莫名其妙，而且感覺很差。貼文曝光後不少網友表示理解，「我懂！被誤會真的很不爽」。

原PO表示自己到星巴克拿預點的餐，帶了環保飲料提袋卻忘記帶環保吸管，於是向面前的男員工詢問能否給吸管，拿到以後她拆完吸管套轉身去拿餐，正要將吸管插上飲料，原本拿餐給她的女員工卻突然提醒她拿吸管要跟店員說。被誤會的原PO因此委屈直呼：「幹嘛懷疑我」。

她補充，店家的吸管放在吧台內側，明顯是不想讓顧客自己拿，但原PO也確實是跟員工拿的，突然被懷疑而且在對方也沒親眼看見得情況下，她不滿道「妳憑什麼懷疑我」， 事後她也無奈的向女店員澄清「妳以為我自己拿的嗎？」，對方得知錯怪原PO後也馬上道歉了。不過原PO認為傷害已造成，表明以後不會再光顧這家星巴克。

貼文曝光後吸引不少網友共鳴，「上次租借循環杯也是被一個女店員質問有借這個杯子嗎？把明細給她看她也沒道歉」、「現在是服務業很累很苦所以可以隨便懷疑人嗎」、「被誤解感覺很差」。不過也有網友呼籲大家體諒辛苦的服務業，「她可能常常遇到不禮貌的客人所以誤會妳，如果她和妳道歉了，就放寬心吧」、「可能神經緊繃久了會有疑心病，當然她不能隨便懷疑妳，放過她吧」。