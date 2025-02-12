徵10人有9人不會！開手排車成少數？網曝關鍵：考了也開不到

不少人一到18歲就會去考駕照，但只有少數人會去學手排車。一名網友好奇，「現在真的學開車的人，都不太學手排車了嗎？」，此文一出，有千名網友按讚，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他好奇，現在學開車的人，是否真的都不太學手排車了，廠商徵員工，來應徵的人10位中有9位都是不會開手排車的。此文也被轉到「爆料公社」討論，吸引千名網友點讚及600多人留言。

會開手排的網友表示，「兒子學開車，選擇手排車。畢竟手排會，自排就會。但自排會，手排肯定不會」、「手排車遇到不珍惜的同事一起開，磨耗也是大大的...」、「會開手排才是王道」、「17噸大貨車駕照路過…手排要轉彎是有點忙，但是直線一直換檔其實頗爽的」、「我會開手排，所以找開手排小貨車的工作很容易」、「我手排車開久了，接開自排車不太會開，左腳少了離合器，右手很閒」、「手排車才好玩啊，想來想去就剩在市區塞車很痛苦的缺點而已」。

有網友則表示，有手排駕照也不一定會開，「是，別懷疑，即便有考也不見得會開」、「20年前學手排，但20多年來完全沒有手排車讓我開啊…」、「很多人學是學手排，但出來都開自排，就變成了不會開手排」、「駕訓班學手排比自排貴…我記得以前是手排比較便宜」、「沒有特殊需求誰沒事會去開手排，現在市面上的車都自排」、「因為太累了，除非大車沒人想開吧」。

有網友認為，就算去考了手排駕照，也不會因此而加薪，「開車不就圖個輕鬆、方便、自在，愛手排的去考手排，想簡單的就考自排，青菜蘿蔔各有所好，這跟帥不帥根本扯不上邊…學手排比學自排貴，成本考量下，有需求自然會有市場」。