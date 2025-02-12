女抱怨飯店吹風機「按到手抽筋」！網揭設計初衷：不怕累怕出事

外出住飯店時，最討厭遇到什麼？一名女網友近日在社群平台上發文抱怨飯店內的吹風機超難用，引發廣大網友共鳴。

原PO表示，有些飯店附設的吹風機需按壓才能啟動，按壓的過程會讓手指很不舒服，甚至「每吹五秒就手抽筋一次」。原PO呼籲飯店業者應在訂房就前告知顧客吹風機的型式，以便旅客提前準備。

許多網友對這位女網友的抱怨表示認同，紛紛分享自己在住宿時遇到類似困擾的經驗，「那種吹風機不知道哪個沒公德的發明的，有夠難用」、「不要求提供Dyson或Panasonic，但黏在牆上要按住才能吹的，真的很母湯，我至少要把吹風機吹到過熱三次才能吹完我的頭髮」、「吹到一半還會斷電！每次吹頭髮都吹到手酸」。

也有人分享自己的解決方案，「我都會帶一條橡皮筋，直接綁在吹風機按鈕」、「我都會進去網站看有沒有浴室的照片，如果是抽筋吹風機我就會自己帶」、「除非爬文看到飯店是用Dyson，不然一律自己帶」、「我會拿紙膠帶把按鍵貼牢，吹完撕掉不留殘膠」。

還有網友認為，飯店使用按壓式吹風機的原因可能是出於安全考量，以避免顧客可能因為操作不當而發生意外，「印象中是為了防止漏電跟火災喔，因為很多人開了沒有關造成房間失火」。

而過去相關問題也曾引發討論，就有內行網友進行解釋，會採取這種設計的原因是「怕你被電死」，「這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被感電的機率。而固定在牆上是因為你怎麼拉，它都不會延伸到浴缸或蓮蓬頭的位置，避免了漏電事件。這些規定是全世界的飯店、旅館的不成文規定，除非它是乾溼分離的浴室，就可以使用一般型吹風機」。