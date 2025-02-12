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在信義區上班值得說嘴？他揭不為人知的9件事 網見一點：不夠資深

聯合新聞網／ 綜合報導
信義區上班族示意圖。圖／聯合報系資料照
信義區上班族示意圖。圖／聯合報系資料照

每次提起信義區，大家的首先想到的都是四處林立的辦公大樓、繁華的百貨公司，而在信義區上班似乎也成了一件值得驕傲的事。

近日有網友在threads發文，表示不要以為在信義區上班「很值得說嘴」，他要揭開在信義區上班「不為人知」的一面。

原PO列出了9點在信義區上班大家不知道的事：

1、隨便買個排骨便當，動輒就要150元以上

2、新光A4、A8、A9、A11、A13⋯哪棟是哪棟？還是記不住

3、跨年夜大家都往信義區衝時，只有你想往外逃，以免遇到交管

4、上班族雖然都很會打扮、看似薪水很高，但其實賺錢的都是老闆，基層員工90%都是月光租屋仔

5、禮拜五晚上10點後的夜店附近，一堆跑車違停，但從來不見拖吊或警察開單

6、要爬象山，捷運不是搭到象山站，從永春站上去比較省力

7、冬天下雨是常態，有時霧超大，根本是天龍國中的基隆嶼

8、很常遇到劇組在路邊取景拍戲，尤其是鄉土劇

9、信義區不婚比例超高，一堆人都靠交友軟體認識朋友，堪稱交友軟體的勝地

原PO的文章引起不少網友共鳴，「1、3、7超認同！搭公車的大概跨年前一周就會被影響到，市府前要架舞台。常常下班下雨，回到新北發現地是乾的」、「沒錯，12月31日晚上下班真的是穿越重重人海，一直講借過，要搭捷運逃回家」、「太晚下班的小巷子會被違停跟一堆喝酒路人困住」。

還有網友留言進行補充，「信義區的婦產科幾乎都是治療不孕」、「中午常與同事在有設超商的A××美食街吃微波便當」、「早餐想吃豆漿燒餅油條，都找不到專門豆漿店」、「沒去『吳興街』吃飯的，別說真的理解信義區的民間生活」。

也有網友看到第2點，直呼原PO不夠資深，「2代表你不夠資深，要跟空橋當好朋友。要能從藍線走到紅線，都不用撐傘」、「老台北來教學分辨新光百貨，人站在威秀的位置，右前A11隔壁左前A9，A9後面是A8，A8後面是A4」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由 @isabellathatgirll 發佈
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交友軟體 便當 捷運 超商 跨年 違停

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