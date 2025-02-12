在信義區上班值得說嘴？他揭不為人知的9件事 網見一點：不夠資深
每次提起信義區，大家的首先想到的都是四處林立的辦公大樓、繁華的百貨公司，而在信義區上班似乎也成了一件值得驕傲的事。
近日有網友在threads發文，表示不要以為在信義區上班「很值得說嘴」，他要揭開在信義區上班「不為人知」的一面。
原PO列出了9點在信義區上班大家不知道的事：
1、隨便買個排骨便當，動輒就要150元以上
2、新光A4、A8、A9、A11、A13⋯哪棟是哪棟？還是記不住
3、跨年夜大家都往信義區衝時，只有你想往外逃，以免遇到交管
4、上班族雖然都很會打扮、看似薪水很高，但其實賺錢的都是老闆，基層員工90%都是月光租屋仔
5、禮拜五晚上10點後的夜店附近，一堆跑車違停，但從來不見拖吊或警察開單
6、要爬象山，捷運不是搭到象山站，從永春站上去比較省力
7、冬天下雨是常態，有時霧超大，根本是天龍國中的基隆嶼
8、很常遇到劇組在路邊取景拍戲，尤其是鄉土劇
9、信義區不婚比例超高，一堆人都靠交友軟體認識朋友，堪稱交友軟體的勝地
原PO的文章引起不少網友共鳴，「1、3、7超認同！搭公車的大概跨年前一周就會被影響到，市府前要架舞台。常常下班下雨，回到新北發現地是乾的」、「沒錯，12月31日晚上下班真的是穿越重重人海，一直講借過，要搭捷運逃回家」、「太晚下班的小巷子會被違停跟一堆喝酒路人困住」。
還有網友留言進行補充，「信義區的婦產科幾乎都是治療不孕」、「中午常與同事在有設超商的A××美食街吃微波便當」、「早餐想吃豆漿燒餅油條，都找不到專門豆漿店」、「沒去『吳興街』吃飯的，別說真的理解信義區的民間生活」。
也有網友看到第2點，直呼原PO不夠資深，「2代表你不夠資深，要跟空橋當好朋友。要能從藍線走到紅線，都不用撐傘」、「老台北來教學分辨新光百貨，人站在威秀的位置，右前A11隔壁左前A9，A9後面是A8，A8後面是A4」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言