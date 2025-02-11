一秒惹怒日本人！日作家揭台常見4習慣「非常討厭」 這行為直接沒朋友

日本向來是台灣人出國首選地，然而近來陸續有遊客反映「當地人不友善」的聲音，讓人憂心是否「台日友好」光環不再？對此，作家「日本人的歐吉桑」認為，凡事都有因果，台日兩國雖然相像，但文化、想法、習慣都不同，或許是兩國差異帶來的誤會，列出「一瞬間讓日本人生氣的動作」和「台灣人誤會的日本不可以做的行為」，盼能減輕歧異。

日本人的歐吉桑10日在粉專發文表示，台灣和日本非常像，但有些文化、想法、習慣都不同，一些台灣常見的行為很可能讓日本人感到不愉快，便表現出不友善的態度，而台灣人不知道已冒犯到對方，自然也會抱怨日本人的友善度降低了。

他列舉4項常見會「一秒惹怒日本人」的動作，首先就是台灣人愛說的「蛤」，這個字的口氣對日本人來說非常挑釁，連他在台灣住了10年，一聽到心裡還是會立刻氣到冒泡，因此千萬要避免對日本人說這個字，有疑問的話可以用「え（音同ㄟ）」代替。

其次是「在公共場所放任小孩子」，由於日本社會觀念是不給別人添麻煩，因此父母不會對小孩採放任教育，以免孩子長大後無法融入社會，但台灣父母相反，常見到孩子在電車內不脫鞋踩椅子，在餐廳裡發出噪音、敲桌子等，父母卻放任不管。日本人雖不會因此討厭小孩子，卻非常討厭這種無作為的爸媽。

後兩項則是「在公共場所大聲講手機，播放音樂和影片」和「吃飯時發出咀嚼聲」，都是相當不禮貌的行為，前者會讓日本人降低服務水準，後者則是很多日本人不喜歡的行為，若不小心在與日本人吃飯時發出這些聲音，很可能會直接失去這位朋友。

最後，日本人的歐吉桑也舉出兩項被台灣人誤會的日本習慣：居酒屋必須點酒喝不能只吃菜、喝完拉麵湯是基本禮貌。他鄭重表示都是誤解「日本沒有這種禮儀（或義務）」，在居酒屋不喝酒是沒問題的，拉麵湯也不需勉強喝完，「湯喝完反而對自己的健康不禮貌」，建議大家保持健康才能多吃一點拉麵。