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她在ATM領到「有字跡」百元鈔 自助領貨遭退氣炸控：毀損國幣

聯合新聞網／ 綜合報導
提款機示意圖。圖／聯合報系資料照片
提款機示意圖。圖／聯合報系資料照片

相信不少人多多少少都有收過被寫字的鈔票，大部分的人不以為意，但有網友拿到上面有寫字的百元鈔，拿去自動繳款機卻被退鈔，讓他非常傻眼，痛罵「可以不要在鈔票上亂寫字嗎？」不少人則見怪不怪，透露自己也有收到這樣鈔票的經驗。

原PO在Dcard發文表示，日前在超商的ATM領錢，隨後去蝦皮自助領貨繳款拿物品，沒想到鈔票卻被退鈔，這才發現其中一張百元鈔上面，被人用簽字筆寫了「卡門實況加油！」等字，讓他氣得大罵「這算是是毀損國幣吧」。

貼文引起熱議，不少人都有收過這類的鈔票，「一般抽獎什麼的，至少會用鉛筆寫吧，直接馬克筆寫算毀損國幣了」、「超煩，這種我都拿去加值」、「幫客人結帳的時候也會收到，超煩」、「做服務業收到這種超困擾」、「至少我都會退掉，然後叫客人去台銀換，每次看到這種就覺得很火」、「服務業路過，我們商場管理不認有任何劃記的鈔票，所以客人給有寫字的鈔票一律拒收」。

有內行人就解釋，「其實在鈔票上寫字，這張鈔票就會被歸類為污損券了，妳會領到這張，應該是該名行員裝鈔時，沒注意到鈔票有寫字的情況」。至於在鈔票上寫字算不算毀損國幣，依照《妨害國幣懲治條例》第五條，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」。

ATM 鈔票

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