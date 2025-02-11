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麂皮髒鞋用一神物擦成「煥然一新」 她驚豔直呼：不是智商稅

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享一個神奇的小物可以迅速清潔麂皮鞋子上的髒污。 示意圖／ingimage
一名網友分享一個神奇的小物可以迅速清潔麂皮鞋子上的髒污。 示意圖／ingimage

麂皮皮革相當難保養，一遇下雨就容易弄髒或發霉。一名網友分享他的一雙麂皮布鞋穿久了變成深灰色，意外發現一個神奇的小物可以迅速清潔髒污，使用後鞋子馬上變成原先的淺灰色，像新鞋一樣，讓她相當驚訝。

網友在Threads上貼照發文，她提到看到自己麂皮布鞋相當髒，想著試試看擦鞋專用的橡皮擦，來回且大力擦了許多次，沒想到鞋子上的髒污竟被擦掉了，整雙鞋煥然一新，原PO直呼：「哇，那東西不是智商稅欸，可買！」不過她事後發現自己使用了錯的橡皮擦，粉紅色的才是擦麂皮的，白色的則是擦皮革的。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出，網友紛紛留言：「粉紅色這顆也超好用」、「天啊，我才把麂皮的鞋子丟掉⋯這樣之後敢買麂皮的鞋了」、「差點放棄我的鞋」、「太扯，才剛看到就要去下單結果都賣完了」、「之前去日本買了都不知道原來這麼好用」、「也可以噴鞋子的防水劑，比較不容易髒喔（以前賣鞋子的飄過）」、「這個真的好用，生活的必備品，清潔鞋子超方便，爆推」。

不過也有網友表示「這只適用淺表層的髒污，麂皮其實就是裸露的皮層，擦子是破壞的邏輯，把髒污刷除掉，一旦咬進更深層擦子是沒啥用的，比較適用愛護鞋子勤保養的人」、「我覺得擦麂皮的很難用耶」、「上次擦完鞋子的皮少一層」。

鞋子

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