有貼紙不代表打折！她買超商即期品變原價 店員挺客訴：沒有藉口

超商的折價食品是不少人的月底救星，但在購買時也要注意，可能一不小心就得按原價購買。

近日一名網友在Dcard發文，表示自己看到一款便當有貼打折貼紙，但在結帳時才發現金額不對，詢問店員後對方才表示是自己貼錯，也沒有進一步處理。

原PO提醒網友們，以後不要看到有貼紙就覺得有打折，建議還是要注意有效期限，才不會買到原價的商品。

許多網友表示自己也有相同經歷，「我家這邊的四點就貼了，我都是悠遊卡結帳，店員也不講五點才開始，都扣款了我才發現」、「我之前也遇過一樣問題，逼完才發現原來沒打折，我就直接跟他說那算了我不買了」、「我常去的店都早快一小時貼，我買打折的都會特別看金額」。

也有網友表示這種情況店家要負責，「標示不清店家本身要負責，所以你可以取消、退款或讓對方按折價後的價格(賣給你)」、「貼錯是他的事情，他一樣要給優惠，這國中就教了」、「貼錯店員還是得打折賣你，消保法寫的」。

也有超商員工現身說法，「身為一個全家晚班，我強烈建議原PO去客訴，這絕對是店員自身的問題，沒必要為店員的失誤買單，就算今天人再多再忙，也不是他做事不仔細的藉口！」、「下午要開始貼友善食光的時段差不多就是下班放學時間，客人瘋狂上門本來就沒有足夠的時間確認那麼仔細，體諒一下很難嗎？」、「想跟大家說，買的時候還是最好自己確認一下效期，因為店員的工作就是不停地被打斷又很趕，我們真的沒辦法慢慢貼並很仔細地確認」。