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當心詐騙！他與陌生人換日幣 帳戶卻變成「警示帳戶」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友和陌生人換日幣，未料換了後他的台幣帳戶變成了「警示帳戶」。圖／ingimage
一名男網友和陌生人換日幣，未料換了後他的台幣帳戶變成了「警示帳戶」。圖／ingimage

到日本旅遊時，許多人會到當地再換日幣，但也要特別小心「換日幣詐騙」。一名男網友發文，稱他與老婆在日本逛商場時，遇到一名年輕男子要求跟他換日幣，未料換了後就接到派出所電話，表示那位男子匯的錢有問題，導致他的台幣帳戶變成了「警示帳戶」。原PO提醒民眾，在日本遇到不認識的人要求換錢，都務必收現金，否則很可能掉入詐騙陷阱。

一名男網友在Dcard發文，表示自己是在日本的台灣勞工，去年（2024）12月和老婆在大阪逛商場，遇到一名大約20歲的年輕男子，互相確定雙方都是台灣人後，男子立刻表示他來日本玩一個禮拜，現在第五天身上日幣快用完了，想跟原PO換2萬日圓，對方再匯台幣到原PO的台幣帳戶，原PO不疑有他，答應了請求。

未料過了不久，台灣的家人接到派出所的電話，指出那個年輕男子匯的錢有問題，他的台幣帳戶也變成了「警示帳戶」，害他還要請假回台灣處理這件事。原PO提醒民眾，去日本旅遊遇到不認識的人要求換錢，都要收「現金」，不要用台幣帳戶匯款，否則很可能被詐騙。

此文一出，不少網友感嘆現在詐騙、洗錢手法越來越多了，「不乾淨的金流是真的蠻多的，現今一堆詐騙、灰產跟黑產等等不法所得的收入超乎想像的龐大，他們獲利後，錢勢必要『洗乾淨』再拿來用，洗錢的方式五花八門，通過找代購買東西、找人換匯等等都算常見手法」。

也有人分享旅遊時遭遇詐騙的經歷，「我在日本成田機場遇過中國人問能不能用支付寶轉帳換日幣現金，他說他沒有日幣現金或信用卡可以用，只有支付寶，我當下馬上就拒絕了」。

日幣 詐騙

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