她將USB忘在超商 店員查看資料聯繫反被質疑：沒有隱私觀念

「隱私權」是指個人生活私密領域，不受他人侵擾的權利。一名女網友發文表示，下班去超商列印資料時，把USB隨身碟忘在超商，店員打開USB裡的資料，找到她的手機號碼，才順利跟她聯繫上，原PO雖然感謝店員的好心，但也質疑對方偷看USB裡資料的合理性。

一名女網友在Dcard發文，表示自己下班後去超商列印資料，印完之後把USB隨身碟忘在超商裡，就直接回家了，之後接到超商店員電話，提醒她隨身碟忘在超商了，請她過來拿。

原PO透露，店員說他是看了隨身碟裡的資料，才找到她的電話，原PO雖然感謝店員的好意，但也質疑偷看隨身碟的合理性，因此詢問網友，「超商店員這樣是對的嗎？」

根據司法院釋字第585號解釋，隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活秘密空間免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利。

此文一出，不少網友批評原PO，「嘴巴上說謝謝人家的好心，實際上心裡完全不是這麼想」、「店員就該直接把USB丟垃圾桶或放著不管，反正妳東西丟了關他什麼事」、「所以真的不要這麼好心，我之前專題報告的隨身碟不見，我找了好幾天，我多麼希望有這麼一個好心人，真的是得了便宜還賣乖」。

但也有網友認為店員行為的確有不妥，應該有更好的處理方式，「店員自行打開來看雖然是好心，但是還是交由派出所那邊來做這個動作比較好，避免後續不必要的爭議，保護客人的隱私，也保護自己」、「正常來說都會先放在失物招領箱，等客人自己發現回來拿，為了避免發生爭議，我自己是不會查看遺失物裡的東西，反正客人回不回來拿都不關我的事」、「他不該擅自查看USB裡的資料，裡面的資料都被翻遍了欸，甚至是個資欸，店員就算熱心也不該這樣做好」、「送警局或等待認領不是基本的嗎？一點隱私觀念沒有」。