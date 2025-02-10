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親戚炫耀兒子當醫生！女生做殯葬被嘲「丟臉工作」1句反嗆超爽

香港01／ 撰文：桃樂斯
有投身殯葬業的女生分享，指被親戚蔑視她從事「丟臉」的工作。示意圖／ingimage
有投身殯葬業的女生分享，指被親戚蔑視她從事「丟臉」的工作。示意圖／ingimage

狗眼看人低？台灣有從事殯葬行業的網民分享，指有親戚向她炫耀兒子是醫生，反觀原po則是做殯儀行業，口不擇言形容是「丟臉的工作！」女生不忿被侮辱，於是說出1句話，嗆到對方啞口無言。她盼藉事件勸告世人不要對殯儀業有偏見，因為「你人生的最後一程，是我們幫你打理好的」、「都是在幫助人，我覺得其實都沒有差，不要去歧視任何一個職業」。

不少網友表示佩服樓主從事殯儀業勇氣，「我認真覺得殯葬業是非常神聖的職業」、「願意做這份工作的人更值得尊敬！不是每個人願意或能做」，同時認為職業無分貴賤，「醫生幫的是活人，你幫的是過世的人，其實都是幫助人的職業」、「任何努力生活的人都值得被尊重」。

女生從事殯葬業 遭親戚蔑視「丟臉的工作」

該名從事殯葬行業的女生在threads帳號發文，指有親戚向她炫耀兒子是醫生，許多患者都很尊敬他，但就不屑她的職業，稱「哪像妳做殯葬？丟臉的工作！」

原po不滿被對方侮辱，於是氣炸反擊，「等你死了，你兒子也要拜託我幫你收屍，還不是得靠我幫你安排後事？」又詛咒「希望你死後大體發臭，沒人發現」，瞬間讓對方啞口無言。原po藉此希望他人可以尊重殯儀業，因為「你人生的最後一程，是我們幫你打理好的」，強調「不要看不起殯葬的」。

網指殯葬業更值尊敬：不是每個人都能做

貼文惹來網友熱議，不少人都覺得殯葬業更值得尊敬，「我認真覺得殯葬業是非常神聖的職業」、「如果沒有他們，現在的我們根本就不懂什麼民俗，什麼時候該做什麼，家裏有往生過人的就知道」、「最後一段路不是也要靠殯葬業，難道醫生會處理後事？」、「願意做這份工作的人更值得尊敬！不是每個人願意或能做」、「沒有這個行業，我們『人』又如何好好的安詳離開」。

職業無分貴賤 醫生、殯葬業者皆是助人職業

有人就覺得職業無分貴賤，「醫生幫的是活人，你幫的是過世的人，其實都是幫助人的職業」、「任何努力生活的人都值得被尊重」、「這職業也是種福的事業，要是妳是我朋友，我會說感謝有妳的協助與幫忙，妳會福氣相隨」、「我曾經想做殯葬業，我媽不允許還說殯葬業晦氣，我就直接問她：『所以你的意思是死後寧願屍體丟路邊，也不讓晦氣的人幫你處理囉？』，然後我媽就閉嘴」、「老實說…殯葬賺得比醫生還多」。

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文章授權轉載自《香港01》

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