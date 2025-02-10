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中年婦住青旅清早6點開擴音聊天！她捶牆提醒反挨嗆「不適合背包房」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享居住青旅時，遇到一位奇怪的室友的經歷。圖／ingimage
一名女網友分享居住青旅時，遇到一位奇怪的室友的經歷。圖／ingimage

相比一般旅館飯店，「青旅」的價格較為實惠。一名女網友發文，稱她居住青年旅館時，遇到一位奇怪的室友，不僅一直嘆氣，甚至在凌晨狂打電話，她被氣到狂捶牆壁提醒，室友才把電話掛斷，最後她也詢問網友：「什麼樣的人不適合住青旅呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己出來旅遊，住了一間「青旅」，有個室友是一名中年女性，年齡在50到70歲之間，舉止「怪怪的」，無論做什麼事都在不斷「嘆氣」，幾乎每十秒就嘆氣一次。不僅如此，她甚至在房間裡用不小的聲音開擴音打電話，並不在意是否影響到他人。

原PO表示，最誇張的是，室友竟然在凌晨6點打電話，當時她還沒睡醒，就被室友打電話的聲音吵醒，她氣到直接用力捶牆壁，直到捶到第三下時，室友才掛上電話，而之後她也請櫃檯跟室友溝通「講電話」的問題，因為她不只住一天，不想要第二天凌晨還被吵醒。

原PO透露，結果在隔天早上，聽到室友跟朋友講電話的聲音，內容是她要找出是誰「投訴」她的，並直指原PO「不適合住背包客房」。原PO感到好氣又好笑，也提醒網友，背包客房屬於公共空間，做事儘量不要影響到其他人，同時也詢問：「到底什麼樣的人不適合住青旅呢？」

此文一出，有網友提出，怕「吵」的人不適合住青旅，「其實最不適合住青旅的就是對住宿／睡眠品質要求高的人，因為青旅便宜，能負擔得起的人就多，人一多品質就不好管理，控制好自己比控制其他人容易，所以對品質有要求的人請自行付更多的錢」、「妳這麼敏感就去住民宿和飯店，別住什麼青年旅店」。

也有網友分享住青旅的經驗，「青旅真的看運氣，我遇過越南女孩講電話一直講到半夜三點多，已經有很多人一直發出噓的聲音但她還是繼續講」、「以前遇過半夜聽到一個女生一直哭，我們那間房間住滿人，啜泣聲真的太大，但聽到在哭真的也不知道要不要叫她安靜」。

住宿 獨旅 背包客

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