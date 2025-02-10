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台灣差在哪？日本公廁永保乾淨 她曝神奇經歷：貴婦出來後煥然一新

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在日本的女網友發現日本車站廁所每天都有一堆人使用，但總是非常乾淨。圖／ingimage
一名住在日本的女網友發現日本車站廁所每天都有一堆人使用，但總是非常乾淨。圖／ingimage

日本廁所乾淨的原因是什麼呢？一名住在日本的女網友發文，稱她發現日本車站廁所每天都有一堆人使用，但輪到自己時，總發現廁所非常乾淨，與台灣相差非常大，於是詢問網友：「為什麼日本人上廁所都能盡量留給下個人乾淨的廁所呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她本身住在日本，每次到車站時，廁所總是大排長龍，但當輪到自己時，總會發現廁所都很乾淨，既沒有滴尿的痕跡，旁邊也會提供酒精能夠消毒坐墊。

原PO舉例，在台灣坐式馬桶很多人不敢用，不是有滴尿痕跡就是有大便沒沖；蹲式的雖然不用直接接觸，但地上總是有一堆尿，也經常有人不沖水。如果她是日本人來到台灣遊玩，看到這樣的廁所，不免會覺得「很髒」，於是好奇詢問網友日本廁所如此乾淨的原因。

此文一出，有網友提到日本人的思維，「他們秉持『一人一人保持乾淨』的想法，幾乎大部分人都會替下一位使用者著想。我有次在銀座還哪的貴婦百貨，跟著一個超級精緻的愛馬仕貴婦進廁所，等她使用完，整個隔間又像剛打掃完一樣乾淨整潔」。

也有網友提到「功德心」的問題，指出台灣廁所骯髒的原因，「台灣很多沒公德心的，上完廁所沖水鍵按一下就走人，也不想想自己用這麼多衛生紙，真的不管大號小號其實都要按大顆的水量才夠，而且一定要看著東西全部沖掉才能走」、「台灣人使用坐式馬桶，因為怕坐到別人的尿，屁股都不敢坐到馬桶上，結果尿液就灑出去，也不清潔，就惡性循環，坐式馬桶越來越髒」。

也有網友分享在其他國家使用乾淨廁所的經歷，「我在英國，他們坐式馬桶也超乾淨，大概是大家都乖乖用坐的不會半蹲或踩上去吧」、「正在紐西蘭旅遊，小小觀察了一下絕大部分的廁所都是乾淨的，甚至是路邊的公廁」。

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