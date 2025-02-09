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寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

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寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

聯合新聞網／ 綜合報導
最近寒流來襲，有網友認為要脫衣服洗澡，是一件很掙扎的事情。 示意圖／Ingimage
最近寒流來襲，有網友認為要脫衣服洗澡，是一件很掙扎的事情。 示意圖／Ingimage

最近寒流來襲，不少人要洗澡、出門前，都得先經歷一番掙扎。有網友坦承，別說脫衣服了，要離開棉被下床活動都覺得痛苦，好奇其他人都怎麼克服意志力脫衣服洗澡，引發熱議。

原PO在PTT表示，「這種鬼天氣要怎麼洗澡」，直言「別說脫衣服了，要我離開棉被都覺得痛苦，要怎麼脫衣服洗澡？那些洗澡的都是怎麼辦到的？」

該篇貼文引發共鳴，不少人留言說，「肥宅還是不要洗了，猝死率+200%」、「沒流汗待在家，不洗不會怎樣」、「以前當兵這種鬼天氣連冷水都洗了」、「健身仔：冷水澡減脂，讚讚讚」、「手腳臉擦一擦，想念阿嬤了」、「我們家小時候也是這樣跟我們講，洗腳手臉就好（台語）」、「擦澡」、「乾洗」。

有大票網友狂推浴室1神物，「你浴室沒暖風機？」、「浴室不是都有暖風機？都2025年了，人人不都有裝？」、「暖風機開下去反而不想穿衣服了」、「暖風機switch on這麼簡單不會嗎」、「浴室暖風機+房間暖氣」、「室內暖氣開好開滿」。

倘若沒有安裝暖風機，也有網友建議，「兩段洗澡法，先穿著衣服洗頭，頭髮吹乾，晚點睡覺再洗身體」、「浴缸先放熱水，然後進去爽」、「有一招最有用，拿個臉盆，裝熱水人站在裡面，身體就不會冷」、「洗一段就擦乾，分段洗，然後衣服先用電熱毯暖好」、「不是有熱水嗎？浴室先放熱水，放到蒸氣繚繞再脫衣服就好啦」。

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