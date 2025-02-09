住戶小孩偷拿保全手機「刷1萬3買點數」 家長竟裝傻不處理

一名物業管理員近日在社群平台「爆料公社」發文，分享自己遭遇的離譜事件。他表示，去年（2024）12月底時，一名住戶的孩童趁他忙碌時，私自拿他的手機購買近1萬3千元的遊戲點數。事後，他發現帳單異常，透過對講機請該名孩童的母親下樓溝通，對方當時表示願意負責，並提供聯絡方式。

然而，當12月至1月的帳單於2月初出爐後，物業管理員便依約通知對方，卻發現電話打不通，簡訊也無回應。直到近日，他在上班時巧遇該名孩童，卻被對方冷漠回應：「爸爸媽媽不在，出國去了！」讓他感到驚訝又氣憤。

更令他錯愕的是，後續他調閱監視器畫面，發現該名母親其實人在家中，並未出國，讓他開始懷疑對方是否有意規避責任。目前原PO仍在考慮是否報警，案件後續發展仍待觀察。

該事件曝光後，引發網友熱烈討論。有人認為家長應負責處理孩子的不當行為，建議原PO報警處理，「如果說願意承擔事情跟賠償，那當下直接就賠了，不用等到找不到人還要一直後續聯絡，直接報警處理就好了，拖到後面自己理虧而已」、「支持報警處理」、「調監視器報警！」、「報警！然後跟管委會講，不然有的住戶會亂講話說是你的問題，就算事情鬧大頂多換公司換駐點而已，物業保全現在大缺人，隨便找都有」。

依照《民法》第77條規定，未滿7歲的孩童無行為能力，法律責任應由父母或監護人承擔；7歲以上未滿18歲的限制行為能力人，若未經法定代理人（即父母）同意，則該行為可主張無效。換言之，本案中的孩童即使未成年，仍有可能讓其父母承擔法律責任。

此外，依《刑法》第335條「竊盜罪」規定，若孩童有惡意拿走物業管理員手機並進行消費行為，則可能構成竊盜罪，若家長拒絕處理，受害者可報警處理，並依民事法律向對方請求賠償損失。