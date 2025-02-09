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阿嬤吃鳳梨酥驚見「螺絲」 孫看傻：比吃到蟲還扯

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的阿嬤吃鳳梨酥吃到螺絲。圖擷自爆料公社
網友的阿嬤吃鳳梨酥吃到螺絲。圖擷自爆料公社

阿嬤吃鳳梨酥吃到螺絲！一名網友在社群平台「爆料公社」表示，家中長輩在食用鳳梨酥時，竟在內餡中咬到一顆螺絲，讓家人驚訝不已，直呼「比吃到蟲還誇張！」該事件曝光後，引發網友熱烈討論，並質疑食品安全問題。

根據網友提供的照片，螺絲上還黏著一塊黃色不明物質，讓人更加懷疑其來源。由於部分網友推測螺絲可能來自牙科植牙，但發文者澄清，阿嬤並沒有植牙，且螺絲為「小小方頭」，與牙科使用的螺絲不同。此外，發文者也詢問了阿嬤的牙齒狀況，確認並不存在任何螺絲，使事件更加撲朔迷離。

其他網友紛紛留言，「誰還敢吃」、「我家還有一個」、「這算不算是『鳳螺』？」、「機台裡的螺絲，這就是很多食品廠在輸送帶最後一站，都會加設金屬感應器的原因」、「便宜貨品質差」、「也許是剛剛阿嬤吃完『螺絲粉』才吃鳳梨酥的呀」；不過也有人說，「這不是植牙，比較像是拿來強化牙齒的牙釘接補綴物」、「是假牙柱心強化釘柱吧，上頭那塊是牙齒補綴物」。

根據《食品安全衛生管理法》，食品業者若因疏失導致異物混入，可能面臨行政處分，甚至刑事責任。食品業者也應加強品管流程，避免類似情況發生，以維護消費者權益與品牌信譽。

爆料公社 牙齒 食品安全 鳳梨酥

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