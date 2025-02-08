遊日突發急病怎麼辦？內行人曝1救急法：千萬別直衝醫院

女藝人大S過年期間前往日本旅遊，因流感併發肺炎離世，引發民眾對台日醫療差異的討論。對此，一名住在日本的台灣部落客提醒，日本不像台灣，突發急病可以直衝醫院急診，除了撥打119之外，也透露可以撥打「7119」，會有專門的人員幫忙諮詢或派救護車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名台灣部落客於臉書粉專「在日本的庶民生活」表示，在日本旅遊若突發急病，直接請路人或飯店打119叫救護車，不僅費用全免，救護車也可以幫忙找願意收治的醫院。

此外，若是半夜需要就診、救急看病諮詢，可以撥打「7119」聯絡救急諮詢中心，諮詢人員會依傷勢病情，介紹醫院或派救護車。若臨時想拿慢性病或處方箋的藥，可以使用「OhDr.」網站，可由台灣醫師線上看診，在日本藥房拿藥，藥品也可以直接宅配到飯店。

她也進一步說明，日本醫療分級制度相當嚴謹，正常SOP就是診所拿介紹信轉診大醫院，直言「台灣衝醫院急診的習慣，在日本是行不通的」，容易被醫院拒收，曾經就有病人找不到醫院收治，在救護車上過世的情況。