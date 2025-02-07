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計程車上高速公路跳錶被灌水？ 業者澄清嘆：沒差多少錢

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，Uber線上叫車系統逐漸取代傳統計程車。示意圖／ingimage
近年來，Uber線上叫車系統逐漸取代傳統計程車。示意圖／ingimage

近幾年隨著科技與商業模式轉型，許多民眾轉而選擇Uber（線上叫車）來取代傳統跳錶計程車，除了能夠事先瀏覽司機資訊外，公開透明的價格也讓乘車安全更有保障。而由於傳統計程車的上的計費按鍵，容易讓不熟的乘客產生困惑，對此，業者們也親自留言作出解釋。

一名網友在Threads上發文，自己某天搭計程車上高速公路時，司機按下「高速公路」的按鍵，但離開交流道後卻沒有將此鍵關閉，當下她立即詢問，司機表示車子本身都裝有GPS定位系統，沒按掉也不會多收費，但近期黑心收費事件頻傳，讓她不禁擔心：「司機是不是騙了我？」

貼文曝光後不少同行紛紛留言解釋，「高速公路」按鍵啟動後才會開始偵測過路費，而平面道路沒有收取這項費用，因此沒將按鍵關閉也不會被多收錢，且行駛高速公路5公里後才會開始疊加費用，只要下匝道GPS感應不到定位就不會繼續跳錶。

另外，行駛速度若高於60公里也無法關閉，因此常有司機會來不及取消按鍵，「除非大長趟，不然差那五塊十塊真的沒什麼差，有時候客人坐到桃園我開到林口才想起來要按，但客人倒是挺計較的，剛下交流道就急著提醒要關掉，我只好示範一下不是我不按，是速度太快按不掉」。

也有網友建議若擔心被「灌水」，可以選擇使用Uber叫車，除了能挑選車種之外，也可以預約乘車時間、試算車資、瀏覽司機資訊、給予評價等，相較傳統小黃更安全、安心。

由 @isabellathatgirll 發佈
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Uber 計程車 計程車司機 高速公路

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