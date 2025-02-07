客人也分等級？咖啡店白板寫奧客「黑名單」：令人不寒而慄

餐飲業難免遇到「奧客」。一名男網友發文分享，他去咖啡店念書時，發現櫃檯白板上寫了奧客「黑名單」，並簡短註記「拿鐵多冰」、「問 Wi-Fi」、「借插座」等等行為，店員微笑解釋這些人來，會自動降低服務熱情，咖啡店將顧客分等級的做法，讓他感到「不寒而慄」。

一名男網友在Dcard發文，表示他去家裡附近的咖啡店念書，赫然發現櫃檯後面的白板上寫著幾個名字，旁邊還用文字簡短註記「拿鐵多冰」、「問Wi-Fi」、「借插座」、「佔位三小時」等行為。

原PO表示，問店員才知道，這些人是咖啡店的「黑名單」，並沒有做什麼太糟糕的事，只是有點惱人，例如有些客人每次都要問Wi-Fi密碼、堅持要奇怪的「客製化」飲品、或是只點一杯美式咖啡就坐一整個下午之類的客人，每次遇到這些人，店員心裡就有個底，要自動降低服務熱情。原PO表示，咖啡店的做法讓他「不寒而慄」，就連在咖啡店這種「友善」的環境，客人也被默默分了等級。

此文一出，不少網友認為咖啡店的做法很正常，「那些被標記的就奧客阿，這有啥好不寒而慄的，人家領3萬多塊還要應付那些奧客」、「其實很正常啦，我之前在咖啡廳也是會特別記住某幾位客人，畢竟有些客人就是很奧或是有怪癖，所以員工之間都會互相提醒、照應」、「你是不是沒做過服務業，真的會被特別標記起來的，真的就是問題很多的難搞客人」。

也有網友分享從事咖啡店店員的經歷，「客人對我們不友善，我們當然要降低服務熱情，不然很熱情一直來找麻煩怎麼辦，不友善的客人還要討好他也太委屈，我曾經阻止顧客罵工讀妹妹，於是顧客大聲咆哮我髒話十分鐘，我們還有什麼熱情可言」。