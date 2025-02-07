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民眾採草莓2陋習惹怒店家 發文嘆：偷吃1顆罰唱1首「不應該」

聯合新聞網／ 綜合報導
少數民眾在草莓園區偷吃、亂丟蒂頭，讓店家怒貼「偷吃一顆罰唱一首不應該（歌）」的公告。示意圖／ingimage
少數民眾在草莓園區偷吃、亂丟蒂頭，讓店家怒貼「偷吃一顆罰唱一首不應該（歌）」的公告。示意圖／ingimage

每年2月下旬至3月初是草莓產量最多的階段，許多民眾會趁著連續假期，前往中南部DIY採收草莓。不過，近日卻有草莓農家發文，表示少數民眾邊採邊吃、隨意丟棄的陋習，都會造成農戶極大的損失，呼籲民眾在愉快體驗採果的同時，也要將心比心。

彰化一家草莓園「田尾草莓幼幼班」在Threads上發文，由於近日天氣不佳，連夜的大雨使園長需要耗費心思去整理無法販售的「爛果」，途中卻意外發現不少民眾，將剪下後不要的草莓又丟回植株裡面；或是邊採邊「偷吃」草莓，把剩下的蒂頭亂塞進植株當中。

店家表示，在顧客進入園區前，都一定會做事前的宣導，且一路秉持著「不收門票」的初衷，就是為了讓大部分「好的客人」不用多付一筆額外的花費；少數民眾貪小便宜的表現不僅會造成店家損失，更有可能讓草莓爛掉、擴散出細菌與病毒，「草莓蒂頭根本就不會變成草莓的肥料！」

風雨過後的草莓園亂象讓店家頻頻搖頭，呼籲民眾在體驗採收草莓的同時，也要將心比心，不要輕易踐踏園長的心血，「開草莓園的人一定都懂，草莓園才沒有你想的光鮮亮麗。要偷吃就先來唱歌，我會先錄影，保障你我！」

貼文曝光後，有不少同行業者在留言處分享，可以嘗試在園區內放置「回收籃」，讓客人把採下來不要的草莓有地方回收，減少亂丟的情況發生，不過若真的碰上大批人潮，恐怕還是需要店家頻繁巡視園區才能避免亂象。

由 @isabellathatgirll 發佈
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