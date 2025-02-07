歐洲開心買名牌包 放飯店房內外出一趟竟消失…她嘆：在台灣真的很幸福

歐洲旅遊除了吃美食、看美景，注意當地趴手猖獗，一不注意身上錢財就可能被扒走。日前一名女網友到義大利玩，開心買了名牌包，把新包包放在飯店房間後才外出用餐，沒想到吃飽回來後包包竟離奇消失，她向工作人員調閱監視器，卻被敷衍一通，讓她感嘆「在台灣真的很幸福」。

一名女網友在Threads發文表示，日前去義大利玩，買了新名牌包，馬上將其裝進超大垃圾袋，很怕路上遇到搶劫，回到飯店才卸下心防，把包包放在房間後才外出用餐。原Po接著說，她吃飽飯後回到飯店，一打開門就發現新的買包包不見了，讓她當場傻眼。

原po跑到櫃台找工作人員求助，希望能調閱監視器畫面，結果對方卻一直找理由敷衍，她盧了很久才看到畫面，儘管當中有出現一名員工，但她的房間門口沒有監視器，所以無法證明是該名員工偷的，飯店則表示，無法提供完整的監視器畫面，請她直接報警，讓警方處理。

最後原po自認倒楣，查看飯店的Google評論，才發現有很多房客都有類似的遭遇，甚至有人洗澡洗到一半被員工闖人，讓她感嘆「只能說歐洲治安真的讓人害怕，在台灣真的超幸福。」

文章曝光，網友們紛紛表示，「在巴黎聽過現金、珠寶放房間保險箱還是不見的」、「放自己房間，房間鎖著也能被偷？好離譜啊」、「我都鎖在行李箱裡面才敢出門，你膽子很大耶」、「前幾天就有一家，半夜睡覺還被小偷入室偷走護照+財物的案例」。

對此，也有網友提出建議，「可以把精品包放在行李箱裡上鎖，之後行李箱再用腳踏車鎖扣住桌角或是任何難以移動的傢俱」、 「精品我都留在住飯店的最後一天再買，買回去馬上鎖行李內，袋子盒子不外露」。