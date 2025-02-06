快訊

獨／網傳最愛汪小菲「5大謠言」？S媽打臉：這3年婚才是熙媛最快樂時光

財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

川普緊張了？美中關稅戰談判告吹 1細節曝習近平疑不領情

聽新聞
0:00 / 0:00

儲蓄險怎解約損失最小？他提三方案掀熱議 網友這麼看

聯合新聞網／ 綜合報導
投資理財。示意圖／ingimage
投資理財。示意圖／ingimage

「儲蓄險什麼時間解約損失最小？」一位網友在Dcard貼文指出，自己有一張10年期的儲蓄險，還剩2年就到期了，雖然沒有急需用錢的需求，但對於每年要繳一次錢覺得很不愉快，評估後有點想解約把錢拿出來，在網路上查詢收益計算後，提出了3個方案，想請教有經驗的專業人士：

1.直接解約：

與定存相比賠1.5萬，連本金都回不了本。但可以無事一身輕，跟過去錯誤的財務決策說再見。

2.第9或第10年解約：

勉強拿回本金，但與定存相比還是虧1萬多。

3.當定存放到回本

沒有急需用錢需求的話，當緊急預備金放著。等到下次台股拉回來再解約投入。

哪種選擇最優呢？網友們看完貼文後，紛紛提出建議，「這金額我會選擇3，因為你也沒有急著需要用錢，我自己習慣繳保費的方式是辦分期卡，然後刷卡繳保費自動分8期，這樣就不用一次要拿一筆錢出來感覺很傷，給你參考哦」、「我之前家裡也幫我用儲蓄險，後來因為開始接觸股市，我立馬直接解約。當時好像也是虧1萬多吧，但是真心不後悔，結果也沒後悔（不知道賺了幾倍的1萬多）」、「第8年應該總繳23萬左右，看要不要減額繳清再放兩年到期拿回」。

不過也有人說這事情怎麼做見仁見智，「股市的話，現在網路上一定都是說好的，如果再來一次金融海嘯，網路上一定會一片哀號說，早知道放儲蓄險。沒有什麼投資方式是最好的，分散風險才是真的」。

相關新聞

儲蓄險怎解約損失最小？他提三方案掀熱議 網友這麼看

「儲蓄險什麼時間解約損失最小？」一位網友在Dcard貼文指出，自己有一張10年期的儲蓄險，還剩2年就到期了，雖然沒有急需用錢的需求，但對於每年要繳一次錢覺得很不愉快，評估後有點想解約把錢拿出來，在網路

她問168斷食法減肥有效嗎？ 網：晚餐「這時間點」吃完更容易瘦

無論男女，愛美是人之天性，尤其女性對自己的體重更是錙銖必較，增一分太重減一分更好。有位女網友在Dcard貼文表示，網路上看到不少人因實施168斷食法瘦下來，自己也想嘗試，並同時吃B群、喝美式咖啡來促進新陳代謝，然而喝咖啡跟吃B群之間至少需間隔一小時才好，因此不曉得該怎麼調整兩者的時間和順序。

新北8處捷運周邊機車格將收費 在地人哀怨：免費車位更難停了

有網友在臉書社團po出位於永和區捷運頂溪站1號出口附近的機車格，其中在地上標示著「機車停車收費路段」字樣，詢問網友：「之後機車要收費了嗎？」，引起不少當地民眾回應。

帶工程師男友見家長！她憂1缺點恐被笑 過來人大推「反差萌」

不少人會帶另一半和家人吃飯並互相認識，同時也讓雙方父母安心

35歲無名網紅開擇偶3條件「不吃便當、路邊攤」 網齊酸：有公主味

這樣的條件會太高嗎？近日一名自稱是網美的網友在Dcard發文，她曝光擇偶條件詢問「這樣要求會很高嗎」。強調自己條件不差也自認標準放很低，但總是交不到男友，因此推測是不是她看起來難度太高。貼文發布後引來不少人撻罰，有網友更是直接酸「條件不高但有公主味」。

不是插隊、逼讓位！他好奇哪種行為「最沒家教」 搭車1習慣惹眾怒

每個人的家庭教育不同，有些行為舉止可能會惹怒他人。一名網友表示，自己受不了的是不隨手關門，導致關門聲很大，好奇有什麼是最沒家教的行為，引起眾人議論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。