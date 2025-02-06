儲蓄險怎解約損失最小？他提三方案掀熱議 網友這麼看

「儲蓄險什麼時間解約損失最小？」一位網友在Dcard貼文指出，自己有一張10年期的儲蓄險，還剩2年就到期了，雖然沒有急需用錢的需求，但對於每年要繳一次錢覺得很不愉快，評估後有點想解約把錢拿出來，在網路上查詢收益計算後，提出了3個方案，想請教有經驗的專業人士：

1.直接解約： 與定存相比賠1.5萬，連本金都回不了本。但可以無事一身輕，跟過去錯誤的財務決策說再見。 2.第9或第10年解約： 勉強拿回本金，但與定存相比還是虧1萬多。 3.當定存放到回本 沒有急需用錢需求的話，當緊急預備金放著。等到下次台股拉回來再解約投入。

哪種選擇最優呢？網友們看完貼文後，紛紛提出建議，「這金額我會選擇3，因為你也沒有急著需要用錢，我自己習慣繳保費的方式是辦分期卡，然後刷卡繳保費自動分8期，這樣就不用一次要拿一筆錢出來感覺很傷，給你參考哦」、「我之前家裡也幫我用儲蓄險，後來因為開始接觸股市，我立馬直接解約。當時好像也是虧1萬多吧，但是真心不後悔，結果也沒後悔（不知道賺了幾倍的1萬多）」、「第8年應該總繳23萬左右，看要不要減額繳清再放兩年到期拿回」。

不過也有人說這事情怎麼做見仁見智，「股市的話，現在網路上一定都是說好的，如果再來一次金融海嘯，網路上一定會一片哀號說，早知道放儲蓄險。沒有什麼投資方式是最好的，分散風險才是真的」。