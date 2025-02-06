她問168斷食法減肥有效嗎？ 網：晚餐「這時間點」吃完更容易瘦

無論男女，愛美是人之天性，尤其女性對自己的體重更是錙銖必較，增一分太重減一分更好。有位女網友在Dcard貼文表示，網路上看到不少人因實施168斷食法瘦下來，自己也想嘗試，並同時吃B群、喝美式咖啡來促進新陳代謝，然而喝咖啡跟吃B群之間至少需間隔一小時才好，因此不曉得該怎麼調整兩者的時間和順序。

有網友分享自身經驗供原PO參考，「168斷食法，是要搭配營養均衡，可以參考211餐盤，計算自己的基代，也要計算飲食的熱量，這樣168斷食法才有效果」、「主要是減餐後仍需注意營養均衡，攝取原形食物並吃飽，讓身體機能正常運作，吃太少反而讓基礎代謝下降，得不償失。168狀態下的8也得減糖甚至戒糖，澱粉習慣較多的也減量，並用蛋白質及蔬菜讓自己飽足不要挨餓，睡眠也得正常」。

針對何時吃B群、喝咖啡，網友們也留言給建議，「市售很多B群幾乎都是高劑量其實沒差。沒有喝咖啡習慣忽然接觸有可能睡不著，可以漸進式增量，找輕烘焙的保留有較多綠原酸。自己是習慣一早喝咖啡，餐前嗑綜合維生素，後來飲食均衡不太缺就停了，有人會空腹咖啡不舒服，每個人適性不同得抓一下。阿這些都只是輔助劑，並不是什麼代謝強效劑，不用預期有太大效果」、「B群我是午睡醒來後吃，目前是沒有晚上睡不著，反而是下午3點後喝咖啡晚上反而睡不著哈哈，建議原PO可以測試看看，我問過營養師，他說B群什麼時間吃都可以」。

也有人提出，「要瘦就是熱量赤字，168斷食法少吃一餐，所以每日攝取的熱量比較不容易超過TDEE（每日消耗總熱量），但如果妳168還是拚命吃，吃超過TDEE一樣是瘦不了的」、「熱量不要吃超過基礎代謝率和熱量赤字。比如基礎代謝是1200、1300大卡，TDEE是1500、1600的話，這樣熱量赤字就抓1400大卡之類的。熱量可以依實際觀察自身來做動態調整增加或減少。上班身體需要比較多能量，工作日168其實有點over，試試看在休假日的時候168，平常上班日不要168，怕到時候基礎代謝反而搞壞搞低」、「晚餐7點吃完比168更容易瘦，三餐營養均衡」。