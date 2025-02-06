快訊

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

推幼童、丟書包…士林某幼兒園爆不當對待 網曝誇張黑歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

新北8處捷運周邊機車格將收費 在地人哀怨：免費車位更難停了

聯合新聞網／ 綜合報導
新北永和區頂溪捷運站周邊機車停車格將收費。 聯合報系資料照
新北永和區頂溪捷運站周邊機車停車格將收費。 聯合報系資料照

新北市交通局日前宣布，自3月1日起將新增包括土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、新店區捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌和鳳鳴火車站共八處大眾運輸場站周邊車格納入收費管理，與台北市同為每次20元。有網友在臉書社團貼出位於永和區捷運頂溪站1號出口附近的機車格，地上標示著「機車停車收費路段」字樣，引起不少當地民眾回應。

原po於臉書社團「我是永和人」發問：「永和路靠近頂溪捷運1號出口，之後機車要收費了嗎？」並附上該地機車格標示著「機車停車收費路段」的照片，引起網友熱議。

有民眾樂見其成，認為「使用者付費的概念很好」、「合理！需求量高」，並表示這樣一來，就不會有人霸占一整天的免費停車格永遠不移車，可有效杜絕無牌機車或報廢機車長期占住車格的現象。

但也有民眾憂心表示，這樣一來，原本免費的機車停車格是不是將更一位難求，「完了！我停免費的地方要被擠壓了」。還有人潑冷水，「不要幻想收費就好停了！一樣會沒車位，因為政府缺錢！會加裝科技執法去撈違停的錢」。

有人表達希望在收費後，不要發生汽車擋在停車格後面，機車可能會出不來；更有機車族表示，其實很樂意付費，但希望能建立機車停車場收費管理，「讓機車也可以好好停，不要淋雨」。

部分網友則針對人行道到底是給行人走、還是用來停放機車進行討論，有人認為「不管收不收錢都是犧牲行人路權」，還有人詢問這樣腳踏車占據機車停車格的現象會因此改善嗎？相當關心此措施執行後的可能情形。

停車格 停車費 機車族 永和

延伸閱讀

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

別放手上搓！暖暖包抗超強寒流 日警視廳教貼法：能預防感冒

帶工程師男友見家長！她憂1缺點恐被笑 過來人大推「反差萌」

發財暴富！2月~4月3大星座運勢大紅大紫、貴人如雲 這族群獲可觀收入

相關新聞

新北8處捷運周邊機車格將收費 在地人哀怨：免費車位更難停了

有網友在臉書社團po出位於永和區捷運頂溪站1號出口附近的機車格，其中在地上標示著「機車停車收費路段」字樣，詢問網友：「之後機車要收費了嗎？」，引起不少當地民眾回應。

帶工程師男友見家長！她憂1缺點恐被笑 過來人大推「反差萌」

不少人會帶另一半和家人吃飯並互相認識，同時也讓雙方父母安心

35歲無名網紅開擇偶3條件「不吃便當、路邊攤」 網齊酸：有公主味

這樣的條件會太高嗎？近日一名自稱是網美的網友在Dcard發文，她曝光擇偶條件詢問「這樣要求會很高嗎」。強調自己條件不差也自認標準放很低，但總是交不到男友，因此推測是不是她看起來難度太高。貼文發布後引來不少人撻罰，有網友更是直接酸「條件不高但有公主味」。

不是插隊、逼讓位！他好奇哪種行為「最沒家教」 搭車1習慣惹眾怒

每個人的家庭教育不同，有些行為舉止可能會惹怒他人。一名網友表示，自己受不了的是不隨手關門，導致關門聲很大，好奇有什麼是最沒家教的行為，引起眾人議論。

自助洗衣店超賺？友稱開2間月入50萬 網搖頭：騙人加盟抓交替

台灣街邊的自助洗衣店越開越多，這也讓人好奇它們是不是真的這麼好賺。近日有網友發文，表示一位開自助洗衣店的朋友宣稱自己能月入50萬，讓他好奇這是不是真的。

她列9條件苦尋「理想摯友」 網友狠酸：這要求找男友都不容易

每個人都渴望能找到靈魂摯友，一名女網友在Dcard發布貼文列出「9個理想摯友的條件」，表示自己目前還沒有找到靈魂摯友，有時候還會覺得要符合這些條件的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。