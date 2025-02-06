新北8處捷運周邊機車格將收費 在地人哀怨：免費車位更難停了

新北市交通局日前宣布，自3月1日起將新增包括土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、新店區捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌和鳳鳴火車站共八處大眾運輸場站周邊車格納入收費管理，與台北市同為每次20元。有網友在臉書社團貼出位於永和區捷運頂溪站1號出口附近的機車格，地上標示著「機車停車收費路段」字樣，引起不少當地民眾回應。

原po於臉書社團「我是永和人」發問：「永和路靠近頂溪捷運1號出口，之後機車要收費了嗎？」並附上該地機車格標示著「機車停車收費路段」的照片，引起網友熱議。

有民眾樂見其成，認為「使用者付費的概念很好」、「合理！需求量高」，並表示這樣一來，就不會有人霸占一整天的免費停車格永遠不移車，可有效杜絕無牌機車或報廢機車長期占住車格的現象。

但也有民眾憂心表示，這樣一來，原本免費的機車停車格是不是將更一位難求，「完了！我停免費的地方要被擠壓了」。還有人潑冷水，「不要幻想收費就好停了！一樣會沒車位，因為政府缺錢！會加裝科技執法去撈違停的錢」。

有人表達希望在收費後，不要發生汽車擋在停車格後面，機車可能會出不來；更有機車族表示，其實很樂意付費，但希望能建立機車停車場收費管理，「讓機車也可以好好停，不要淋雨」。

部分網友則針對人行道到底是給行人走、還是用來停放機車進行討論，有人認為「不管收不收錢都是犧牲行人路權」，還有人詢問這樣腳踏車占據機車停車格的現象會因此改善嗎？相當關心此措施執行後的可能情形。