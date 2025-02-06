帶工程師男友見家長！她憂1缺點恐被笑 過來人大推「反差萌」

不少人會帶另一半和家人吃飯並互相認識，同時也讓雙方父母安心。一名網友要帶男友見家人，男友是工程師個性溫和體貼，唯獨有一個缺點，雖然她不介意，但擔心家人會嘲笑和不解，於是相當煩惱。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她和男友交往快一年，男友是工程師，很積極在考慮創業，個性溫和體貼從沒和對方吵架，「上得了廳堂入得了廚房」，對方家人也很積極和她互動。

原po表示，男友身高173公分，身材普通有點肚子，但自己也有肚子，雙方都不在意，男友唯一的缺點就是「頂上稀疏」，在交往前她就知道了，因家族遺傳27歲就頂上空空，「要說不在意實在是自欺欺人，但愛上了就愛上了我也認了」，認為沒有老後外貌落差問題，也覺得挺不錯。

不過，原po下個月要帶男友去見家人吃個飯，擔心家人可能會在意對方的頭頂。曾經和男友提過如果要剃光，她會很樂意幫忙剃，對方欣然接受，但也表示現在還不是時候，想等良辰吉時再說，不過可能得承受見她爸媽時，爸爸看著對方頭頂笑出來的風險且不解，「怎麼選一個年紀輕輕，頂上比他涼的」。

網友紛紛表示，「這麼好的男生，要不是禿了，妳也留不住他」、「我朋友是直接剃光頭啦，這樣反而不突兀，不過有些人很像剛出獄又是另一回事了」、「不就頭髮少一點，什麼都要列優缺也太累，在一起舒服開心無壓力最重要」、「你們感情真好，希望我也能早日找到合適的人」、「可以戴好的假髮，現在品質都做得很好，戴上去差很多」、「假髮或植髮問題不大」。

有網友建議，「先跟男朋友有心理建設，當初我被丈母娘拒絕畫面，現在回想起來都還很難過」、「如果他會介意，可以考慮植髮，但如果他不想也不介意，那就要你去跟家人好好溝通，保護他了」、「可以打預防針，兩方面都要，文章看起來你只是想避免雙方的尷尬，那就是先跟你男友表達清楚可能會遇到狀況，再跟自己父母說清楚，這個男的對你有多重要，你有多珍惜他，原則上就是自己的父母自己負責，其實也沒有多難」。

有網友則分享經驗，「我老公也禿，但我覺得他超可愛，也才170，我158上次還量到159，只能說相處久了行為大於外表，快兩年了我還是覺得他超可愛」、「我想過如果我男友即便禿了，我還是很愛他，因為我戀愛腦」、「我未婚夫也禿，但我覺得他很可愛，做事都有反差萌哈哈哈」。