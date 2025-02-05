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35歲無名網紅開擇偶3條件「不吃便當、路邊攤」 網齊酸：有公主味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名35歲網美曝光男友條件遭網友抨擊。 示意圖／ingimage
一名35歲網美曝光男友條件遭網友抨擊。 示意圖／ingimage

這樣的條件會太高嗎？近日一名自稱網美的網友在Dcard發文，公布自己的擇偶條件，詢問大家「這樣要求會很高嗎」。強調自己條件不差，也自認標準放很低，但總是交不到男友，因此推測是不是她看起來難度太高。貼文發布後卻引來不少人批評，有網友更是直接酸「條件不高但有公主味」。

原PO透露今年35歲，是一個不太紅的網紅，沒辦法接業配維生，但偶爾會有互惠合作，正職目前大約一個月5、6萬。她坦言交過十來個男友，特別強調「我的外型真的還滿好看的」，加上有在健身，到現在也會被誤認為大學生；閒暇之餘喜歡出國旅遊，是個規劃狂也知道很多景點；平時喜歡買一些手辦公仔，還有一個興趣是睡覺。

她指出擇偶條件很清楚，一共三項。首先薪水要比她高，因為自己薪水還行，偶爾會想高消，希望另一半也付得起；其次是願意對她好，強調要是「她不工作也願意養她的人」，因為從小的想法就是男生應該要照顧女生，而且自認養自己其實也不難，除了便當、路邊攤外都可以吃，要自己下廚也行，另外最好有車願意接送，因為自家比較遠沒有大眾交通；最後則是身高要比她高。

貼文曝光後，反遭到網友群起批判，「既然都要養女人，為何不養年輕的？35大齡的還不出錢，到底誰要」、「找對象不會想找你…35歲了不知道還能漂亮多久」、「阿姨35歲了還要人家養，那我為什麼不去包養18歲的大一新生」、「開的條件其實不難，但跟妳自身條件有差異」、「妳只想不勞而獲不想付出，感情是兩個人的事，不是全都要男生承擔」。

兩性關係 包養 網紅

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