自助洗衣店超賺？友稱開2間月入50萬 網搖頭：騙人加盟抓交替

台灣街邊的自助洗衣店越開越多，這也讓人好奇它們是不是真的這麼好賺。近日有網友發文，表示一位開自助洗衣店的朋友宣稱自己能月入50萬，讓他好奇這是不是真的。

原PO在PTT發文，表示自己的朋友開了兩間自助洗衣店，一間的成本大約在200到300萬，目前經營了三年，已經將開店的費用攤提完。現在扣除每個月的營業成本，兩間店月入接近50萬，而且這在他們自助洗衣店業者的圈子裡只排第四，排最後的月入也有9萬多。這讓原PO好奇自助洗衣店是不是真的這麼賺。

有網友認為要選對地段才行，「在雙北好的點真的賺爛，但這幾年才進去的好的點幾乎都被卡著，能打平已經很好了」、「重點是在選好地區才能多賺，比如雙北和基隆，但是如果在高雄和屏東…收掉的不少」。

也有網友認為洗衣店真的賺錢的業務是烘乾，「其實重點是烘，很多人天氣不好的時候都是自己家裡洗完拿去烘的」、「洗很少用，都烘，過年前那週看機器沒停過」、「這邊活很久的都八烘到十烘，洗平常沒人用啦，頂多洗棉被」。

也有網友認為原PO的朋友誇大，「跟娃娃機一樣，很多在抓交替啦」、「騙人加盟接盤，跟娃娃機一樣」、「網路上有很多業者經驗分享，不是附近開店分市場就是設備商問題，裡面眉角很多啦，如果真那麼好賺，怎還會有那麼多間在頂讓？你要不要猜猜看他跟你講這些之後，未來會跟你講什麼啊？」、「唬爛的。標準四洗六烘的店面，生意穩定大概極限就是6到8萬（不然怎麼會2到3年才會攤平成本，成本講的是對的）。因為我公司有在做洗衣機租賃，22年以後進入的客戶幾乎都是賠錢或打平」。