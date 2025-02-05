不是插隊、逼讓位！他好奇哪種行為「最沒家教」 搭車1習慣惹眾怒

每個人的家庭教育不同，有些行為舉止可能會惹怒他人。一名網友表示，自己受不了的是不隨手關門，導致關門聲很大，好奇大家認為最沒家教的行為是什麼，引起眾人議論。

該名網友在PTT上表示，每次看到有人在打噴嚏跟咳嗽沒有摀住嘴巴，就心想家裡是不是沒教好，但他最不能忍受的是不隨手關門，放任門關起來「碰」很大聲，好奇大家覺得最沒家教的行為是什麼？

文章曝光，眾人紛紛提起許多沒家教的舉動，「來家裡做客不打招呼，嫌東嫌西」、「用包包霸佔隔壁座位」、「打飽嗝很大聲還不遮」、「不立中柱、西瓜切、路邊抽菸、讓狗路上大小便」、「吃飯翻菜，吃東西嘴巴開開」、「插隊仔超沒教養」。

其中最多人提到，在公共場合開擴音的行為很沒家教，「公共場所手機喇叭外放」、「講電話大聲公」、「在公共場合和車上，看影片放聲音」、「大眾運輸上開擴音、講電話」、「公共場所手機聲音外放+1」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康