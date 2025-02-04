她列9條件苦尋「理想摯友」 網友狠酸：這要求找男友都不容易

每個人都渴望能找到靈魂摯友，一名女網友在Dcard發布貼文列出「9個理想摯友的條件」，表示自己目前還沒有找到靈魂摯友，有時候還會覺得要符合這些條件的人可能很少，自己是不是要求太多，網友看完9點後看法兩極，多數還是認為找朋友主要是看頻率而非用條件篩選。

原PO自認人生目前為止還沒有找到真正的摯友，最近突然覺得也許自己的要求也不好符合。九項要求包含：

一、有家教

主要是要有禮貌、會注意儘量不麻煩、打擾別人，原PO強調自己是臉皮很薄的人，如果遇到同行朋友沒禮貌或打擾到陌生人會很尷尬。

二、不過度缺乏安全感

因為自己受不了任何形式的情緒勒索，所以希望朋友是個有普通人程度自信的人。

三、愛唱歌又會唱歌

因為自己很喜歡唱歌，所以希望找一位唱歌音很準的朋友。

四、審美有水準

原PO希望朋友穿衣服好看、Instagram限時動態有質感，使用的物品也都精緻。

五、可以開玩笑也可以認真聊天

目前的朋友大多是開玩笑的相處模式，但自己也很喜歡認真聊天的感覺。

六、不要愛開黃腔

原PO直言，自己無法忍受講黃色笑話的人。

七、髒話不要太髒

原PO提到，偶爾爆出語助詞還在忍受範圍，但不要沒事就一撂下整串髒話。

八、喜歡吃美食

原PO表示自己也愛吃，所以希望有能一起吃美食的朋友。

九、不追星

因為一直以來都和追星的人沒有很合得來，不太理解很沒共鳴。

貼文曝光後不少網友認為原PO太過龜毛，「這要求找男友都不容易，朋友標準有點高」、「我可能有符合但我不會想找妳當摯友欸，因為朋友是需要互相包容的，看妳第一點感覺起來就是個包容度很低的人」、「不追星真的有點困難，有時候交朋友是一種感覺」、「這些點看下來會覺得妳超級高敏感玻璃心又很難相處，毛一堆又挑剔，又覺得自己很獨特」。

也有人提醒「交朋友很多時候是一種感覺和頻率」、「通常會成為摯友不是因為這個人多棒，而是相處的一切，讓他成為了心目中無法被取代的人」、「用開闊的心胸去接受不同的事物吧」、「我覺得朋友就是頻率和感覺，很難有全部都符合妳條件的」。留言區還有網友哀號摯友難尋，「我覺得不知道為什麼上大學後也是好難找，大學朋友都很難真正交心的感覺」、「真的好懶得社交，會覺得要重新認識一個人有點累」。