大S赴日不幸辭世 感冒能泡溫泉？醫揭1關鍵疾呼：恐增心臟負擔

知名女星徐熙媛（大S）在春節期間在日本旅遊，不幸罹患了流感併發肺炎離世，享年48歲。據悉，大S在去日本前就已經身體不舒服，但仍跟家人一起前往箱根泡溫泉，之後病情未好轉，不幸離世。對此，陳威龍醫師警告「如果流感合併全身性的症狀反應，泡溫泉恐增加心臟負擔」。

陳威龍醫師在Threads分享，最近大家都在討論感冒可否泡溫泉，他以20多年重症醫師的角色分享看法，如果感冒是鼻病毒等感染，通常沒有「全身性」的反應，只局限在流鼻水、打噴嚏等單純的上呼吸道症狀，如果也沒有心血管等相關慢性病，適度的洗熱水澡或泡溫泉，並非絕對禁忌。

不過陳威龍醫師提醒，如果像流感或新冠，或即使是一般感冒病毒感染，但同時合併「全身性」的反應，像全身肌肉酸痛、倦怠、發燒、畏寒等等，就不適合泡溫泉，並不是因為血液循環讓病毒到處流竄！其實不泡也會流竄！而是因為全身反應就包含血管擴張，甚至是脫水，這時候在泡溫泉會讓血管擴張更嚴重，有可能讓血壓下降，並增加心臟的負擔。

文章曝光後，有許多網友回應「感謝說明，我以為在畏寒的情況下，泡個澡讓身體溫暖是可以的，原來是不行」、「曾經聽人家說感冒可以泡澡，去蒸氣烤箱可以讓鼻子通暢，但我認為生病就不該出去，反而禍害別人」、「不管是感冒、流感還是新冠肺炎，最好就是在家休息，不要亂跑，以免散播病毒」。