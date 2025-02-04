快訊

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人大S驟逝。圖／摘自IG
藝人大S驟逝。圖／摘自IG

大S過年期間到日本旅遊，因流感併發肺炎於2日病逝，享年48歲，讓外界震驚不已。一名網友分享，家中有人在2018年11月也曾體驗過一模一樣的經歷，當時帶母親出發前往北海道時，母親因為喘不過氣加上昏睡，送醫後被判定是肺炎併發敗血症，除了插管送加護病房，也花了快台幣200萬元的醫藥費。

一名男網友在Threads表示，看到大S猝死的新聞，想起自己的家人在2018年也曾有過相同的經歷，決定把故事分享出來，呼籲大家生病出國一定要提高警覺。

原PO回憶，當時跟媽媽出發前往北海道的前一周她感冒了，看了一次家庭醫師說是小感冒，到出發前一天還是沒有完全康復，並出現疲倦、想睡症狀，但想說不要為了小感冒而掃興就出發了。

抵達日本的第一天晚上，原PO的媽媽開始出現越來越喘不過氣的症狀，本來一度想說帶去泡溫泉會不會好一點，所幸媽媽當時走不動，沒有泡到飯店的溫泉，於是母子兩人就這樣手足無措的待在房裡，翻來覆去整晚都沒睡。

第二天，原PO的媽媽從早上就開始昏睡，旅行團同團的人也很好心，把遊覽車後座的位子讓出來，讓媽媽的座位能打平微躺，就這樣從遊覽車躺到飯店。當天晚上，媽媽整個人身體癱軟，表示喘不過氣，只好快點叫救護車送醫，被醫院判定是肺炎併發敗血症，當下馬上插管送加護病房治療。

到了第三天，原PO開始長達10幾天的返台大作戰，由於預估媽媽可能不會太快治療好身體，決定聯絡台灣親戚們幫忙，醫療費高達380萬日幣（約新台幣767,125元），加上聯絡International SOS派人前來北海道並協助聯繫華航拆8個機位，前後總共支出快台幣200萬元。

回台後，原PO的媽媽被送往雙和醫院，住了一個月的ICU，才慢慢轉回普通病房，感嘆「當時沒有趕快做決定，我想現在還背著一大筆醫療負債吧」！此後，原PO都會提醒要出國的親友，最好保個專機險，因為旅平險不賠生病這種狀況，也呼籲大家生病就別硬撐要出國了，「幾萬旅費換幾百萬醫療費很划算」。

原PO也慶幸還好當時沒有硬拉媽媽去泡溫泉，因為醫生有說會加速惡化，也感謝當年在北海道的免稅店遇到一名貴人叔叔大力協助，「當時十幾天都不收我任何費用，幾乎每天都陪我走在雪中，搭地鐵去醫院翻譯媽媽的病情，也是他叫我要趕快把媽媽運回來，永遠感恩的大貴人」。

北海道 大S 日本 流感 肺炎

延伸閱讀

大S數度送醫為何不能住院？醫揭日本醫療分級嚴格 「台灣人無法想像」

大小S姐妹情深 心理師從「依附理論」分析：我也想要大S這樣的姐姐

大S猝逝…醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

大S流感併發肺炎逝！一般感冒會變成流感嗎？如何知道是不是流感？得流感必做7件事

相關新聞

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

大S過年期間到日本旅遊，因流感併發肺炎於2日病逝，享年48歲，讓外界震驚不已。一名網友分享，家中有人在2018年11月也曾體驗過一模一樣的經歷，當時帶母親出發前往北海道時，母親因為喘不過氣加上昏睡，送醫後被判定是肺炎併發敗血症，除了插管送加護病房，也花了快台幣200萬元的醫藥費。

大S數度送醫為何不能住院？醫揭日本醫療分級嚴格 「台灣人無法想像」

大S春節赴日旅遊，2日因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。一名在日本執業的醫師表示，事情發生後，不少人躲在鍵盤後面「事後諸葛」，提到「日本鄉下為什麼不收住院，該不會連X光都沒照？」，並解釋說日本醫療分級很嚴格，無法直接到醫學中心掛號，急診也要預約，「台灣民眾可能無法想像」。

大S赴日旅遊忍病症延後就醫 過來人曝：我在國外也硬撐

藝人大S （徐熙媛）驟逝消息震驚娛樂圈，她因年節期間到日本旅遊，不幸罹患感染流感併發肺炎逝世，讓許多網友警覺「流感疫苗的重要性」。日前有網友指出，新聞提到大S早有症狀，卻沒有及時就醫，他表示「如果是我也會這樣，先觀察一下狀況，畢竟在國外看醫生不便宜」。

到底多血汗？機場接送司機狂灌紅牛 客人嚇到換手自己開

常跑機場接送的司機為了業績考量，可能出現疲勞駕駛的問題。一名男網友發文爆料，他年假尾聲在台中叫了接送去桃園機場，未料司機開車時忽快忽慢，精神狀況非常差，還狂灌提神飲料、塗抹精油，為了家人們的安全，他只好跟司機「換手開」，結果對方坐到副駕駛座後直接昏睡過去，讓他不禁感嘆，「疲勞駕駛比酒駕還可怕」。

過年天天爆滿！他嘆彩券行「賺翻」 過來人揭真相：沒那麼好

逢年過節少不了的助興活動就是來一張刮刮樂！一名網友在Dcard感嘆「過年彩券行好像都賺翻了」，透露自家附近因為刮出大獎，彩券行天天人滿為患，經過簡單的計算，光是這幾天就簡直賺翻了，忍不住喊「羨慕死了」。

6年沒洗！寶貝「小被被」害他咳嗽1個月 網齊喊噁：小心肺纖維化

許多人都有一些寄託了自己特殊情感的物品，近日有網友發文，表示自己有一條寶貝小被子，而這條小被子卻害他最近咳嗽了1個月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。