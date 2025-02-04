感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

大S過年期間到日本旅遊，因流感併發肺炎於2日病逝，享年48歲，讓外界震驚不已。一名網友分享，家中有人在2018年11月也曾體驗過一模一樣的經歷，當時帶母親出發前往北海道時，母親因為喘不過氣加上昏睡，送醫後被判定是肺炎併發敗血症，除了插管送加護病房，也花了快台幣200萬元的醫藥費。

一名男網友在Threads表示，看到大S猝死的新聞，想起自己的家人在2018年也曾有過相同的經歷，決定把故事分享出來，呼籲大家生病出國一定要提高警覺。

原PO回憶，當時跟媽媽出發前往北海道的前一周她感冒了，看了一次家庭醫師說是小感冒，到出發前一天還是沒有完全康復，並出現疲倦、想睡症狀，但想說不要為了小感冒而掃興就出發了。

抵達日本的第一天晚上，原PO的媽媽開始出現越來越喘不過氣的症狀，本來一度想說帶去泡溫泉會不會好一點，所幸媽媽當時走不動，沒有泡到飯店的溫泉，於是母子兩人就這樣手足無措的待在房裡，翻來覆去整晚都沒睡。

第二天，原PO的媽媽從早上就開始昏睡，旅行團同團的人也很好心，把遊覽車後座的位子讓出來，讓媽媽的座位能打平微躺，就這樣從遊覽車躺到飯店。當天晚上，媽媽整個人身體癱軟，表示喘不過氣，只好快點叫救護車送醫，被醫院判定是肺炎併發敗血症，當下馬上插管送加護病房治療。

到了第三天，原PO開始長達10幾天的返台大作戰，由於預估媽媽可能不會太快治療好身體，決定聯絡台灣親戚們幫忙，醫療費高達380萬日幣（約新台幣767,125元），加上聯絡International SOS派人前來北海道並協助聯繫華航拆8個機位，前後總共支出快台幣200萬元。

回台後，原PO的媽媽被送往雙和醫院，住了一個月的ICU，才慢慢轉回普通病房，感嘆「當時沒有趕快做決定，我想現在還背著一大筆醫療負債吧」！此後，原PO都會提醒要出國的親友，最好保個專機險，因為旅平險不賠生病這種狀況，也呼籲大家生病就別硬撐要出國了，「幾萬旅費換幾百萬醫療費很划算」。

原PO也慶幸還好當時沒有硬拉媽媽去泡溫泉，因為醫生有說會加速惡化，也感謝當年在北海道的免稅店遇到一名貴人叔叔大力協助，「當時十幾天都不收我任何費用，幾乎每天都陪我走在雪中，搭地鐵去醫院翻譯媽媽的病情，也是他叫我要趕快把媽媽運回來，永遠感恩的大貴人」。