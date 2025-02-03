大S赴日旅遊忍病症延後就醫 過來人曝：我在國外也硬撐

藝人大S （徐熙媛）驟逝消息震驚娛樂圈，她因年節期間到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎逝世，讓許多網友警覺「流感疫苗的重要性」。日前有網友指出，新聞提到大S早有症狀，卻沒有及時就醫，他表示，「如果是我也會這樣，先觀察一下狀況，畢竟在國外看醫生不便宜」。

一名網友在PTT發文表示，他看新聞寫道，大S在1月29日到日本箱根就有症狀，在飯店休息2天，後來受不了才去看病，之後也就吃藥而已，「如果是我的話，我好像也會跟她做法一樣欸，通常在國外都會想先休息一下看情況如何，畢竟國外看病不便宜，好像就算真的很不舒服，頂多吃點普通的藥撐，也不會想耽誤家人的行程，至少要撐到回台灣再看病」，不過有鑒於大S的例子，他疑惑拋問，「這樣真不知道以後自己遇到是不是要先去看病？」

文章曝光後，有許多網友認同原PO的想法，「大部分的人都會這樣選擇」、「通常在國外旅遊生病都會這樣，硬撐過去」、「正常啊，我出國時生病也硬撐好幾次」、「要是去急診的話，全家出遊都會掃興的」。

也有人認為應該儘速就醫，「我如果很不舒服，一定會在急診撐到沒事為止」、「她都已經哮喘了，應該儘速回國吧」、「真的很不舒服又有錢的話，應該趕快回來了吧」。

針對大S的病況，《聯合報》有報導，台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民認為，這發生在48歲（大S今年48歲）民眾身上，相當少見。若是流感併發重症死亡，常見感染仍為心肌炎、腦炎等，肺炎真的並不常見，因此「大S的情形，真的是一個非常不好的狀況」，而預防流感最重要的就是盡速施打疫苗。