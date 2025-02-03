到底多血汗？機場接送司機狂灌紅牛 客人嚇到換手自己開

常跑機場接送的司機為了業績考量，可能出現疲勞駕駛的問題。一名男網友發文爆料，他年假尾聲在台中叫了接送去桃園機場，未料司機開車時忽快忽慢，精神狀況非常差，還狂灌提神飲料、塗抹精油，為了家人們的安全，他只好跟司機「換手開」，結果對方坐到副駕駛座後直接昏睡過去，讓他不禁感嘆，「疲勞駕駛比酒駕還可怕」。

一名男網友在Threads發文，表示在年假尾聲，他叫了機場接送，打算從台中前往桃園機場。凌晨四點叫車一直聯絡不到，拖到快五點才出發，當時他已經感覺到不對勁了，果然在車上時，司機精神狀況一直很不好，開高速公路經常忽快忽慢，甚至從內線道一路滑到外線道，開車時也一直灌紅牛、塗抹精油。

原PO表示，他很努力跟司機聊天，但對方連回話都講得很不清楚，讓他感到十分害怕，於是主動提議「換手開」，由他自己開車。果然在換手後，司機直接在副駕駛座上昏睡，到了桃園機場還叫不醒他，這次「自助DIY」機場接送的經歷也讓原PO感嘆，「疲勞駕駛比酒駕還可怕」。

此文一出，不少網友分享類似經歷，「去年有一次也是清晨去桃機，駕駛開特斯拉來接，一開始覺得車子很新很乾淨，司機很穩又不聊天非常好，所以我就打了個瞌睡，但突然我就驚醒（其實車子還是很穩），睡意朦朧中發現她手放開，是自動駕駛」、「我是去年在桃機排班計程車，遇到完全一樣的情況，後車廂跟駕駛座一堆垃圾，上車後（司機）自己打錯地址，好心提醒還被碎碎唸，上路後全程蛇行」。

也有網友猜測司機可能是「睡眠呼吸中止症」的問題，「這種病沒有治療的話怎麼睡都會很睏，白天睏意發作的時候，什麼提神的物品都沒有效果，『刺股懸梁』只能換來10秒鐘的清醒，就是站著都能睡著，跟那種下午有一點小睏、喝杯咖啡就復活的睡意完全是不同等級的」。

長庚醫院在官網介紹，睡眠呼吸中止症是人在睡覺時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，因而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞而造成吸不到空氣及窒息。