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6年沒洗！寶貝「小被被」害他咳嗽1個月 網齊喊噁：小心肺纖維化

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人都有一些寄託了自己特殊情感的物品，近日有網友發文，表示自己有一條寶貝小被子，而這條小被子卻害他最近咳嗽了1個月。圖／ingimage
許多人都有一些寄託了自己特殊情感的物品，近日有網友發文，表示自己有一條寶貝小被子，而這條小被子卻害他最近咳嗽了1個月。圖／ingimage

許多人都有一些寄託了自己特殊情感的物品，近日有網友發文，表示自己有一條寶貝小被子，而這條小被子卻害他最近咳嗽了1個月。

原PO在Dcard發文，表示自己連續咳嗽了1個月一直沒好，醫生認為是吸入太多灰塵或髒空氣導致的久咳，還詢問他的住家附近是否有工地。但原PO表示，自己接觸的比較髒的東西只有他每天都要吸的小被子。

原PO回憶後發現，他已經6年沒有清洗過那條被子了，便將它泡在家中的洗手台中，結果洗手台中的清水變得如泥水一般混濁。這也讓他懷疑是否真的是因為每天晚上吸了太多小被子，導致咳嗽一直好不了。

此外，原PO表示小被子在清洗乾淨後又要「重新培養味道」，而它現在也是十分脆弱了，讓他在睡覺時只能小心翼翼地拿，「不知道還能撐多久」。

有許多網友理解原PO對小被子的感情，「我懂要重新培養味道，我抱十幾年的娃娃也是幾年才洗一次，很脆弱很怕壞掉⋯」、「我也是耶！要有自己味道的小毯子才能入睡。不過我大概2個月洗一次吧，6年太誇張了啦！洗完曬完，的確還要過一陣子來培養它原本的味道」、「我的小被被比我還大，目前應該40歲，它現在經不起任何的摧殘，我也不敢洗它怕毀了」。

不過也有網友認為這樣很噁心，「誰會6年不洗啊」、「拜託不要培養細菌」、「這比較像6年沒洗過的抹布」。

有網友提供延緩小被子老化速度的建議，「我小被被有2件，一次只能拿一件去洗，味道會一直都在，只是不同件，給你參考」、「我去找了質地相似的布料當代替品，平常抓那個，心情很差、很需要安慰時，才會拿出小被被使用」。

還有網友提醒這肺纖維化的風險，「我很好奇這些布料脆化之類的之後，會不會很容易變成粉塵，長期吸變成肺纖維」、「尤其是聚酯纖維材質，纖維脆化後就等於是塑膠微粒」。

Dcard 味道 咳嗽 塑膠微粒 老化 肺纖維化

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