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過年天天爆滿！他嘆彩券行「賺翻」 過來人揭真相：沒那麼好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為彩券行過年簡直賺翻。彩券行示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照
一名網友認為彩券行過年簡直賺翻。彩券行示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照

逢年過節少不了的助興活動就是來一張刮刮樂！一名網友在Dcard發文過年彩券行好像都賺翻了」，透露自家附近因為刮出大獎，彩券行天天人滿為患，經過簡單的計算，光是這幾天就簡直賺翻了，忍不住喊「羨慕死了」。

原PO表示家裡附近的彩券行過年天天都爆滿，因為有刮出幾次百萬的紀錄，人潮絡繹不絕，面額兩千的大張刮刮樂都賣到缺貨。他分析，假設一張賺大約兩百元，賣出五千張等於賺一百萬，一萬張等於賺兩百萬，還不包括其他小張的業績，直呼「真的賺一個過年可以吃一年」。

貼文曝光後不少網友認同「不是好像，是真的賺翻」、「我家曾經是彩券行，真的很賺但是也要你本錢夠多」、「很賺哦，光是過年一天的晚上5點到12點這樣，刮刮樂就可以賣出一百多萬」、「生意好的過年一天營業額都好幾百萬以上」。

但也有部分網友搖頭，指出沒有這麼簡單，「我家開彩券行，並沒有很賺，還會一堆人來收保護費」、「一整年主要就賺這波吧，平日買的人也不是很多」、「並沒有什麼很賺，過年一星期賺的就是全年的三分之一」、「都看別人賺的那面，有想過一年能賺的天數有幾天」、「平常虧到翻掉，而且過年要做到一天百萬業績沒那麼簡單」。

刮刮樂 彩券行 過年

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