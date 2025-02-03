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被迫坐機尾…他好奇空難存活率真的高？過來人分享3優點

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的座位被安排在機尾，讓他想知道機尾更為安全的傳言是否屬實。機艙示意圖。圖／pixabay
近日有網友發文，表示自己的座位被安排在機尾，讓他想知道機尾更為安全的傳言是否屬實。機艙示意圖。圖／pixabay

近期飛安事故頻傳，需要搭飛機出行的人都想知道哪裡的座位才是最佳選擇。近日有網友發文，表示自己的座位被安排在機尾，讓他想知道機尾更為安全的傳言是否屬實。

原PO在PTT發文，表示自己被排在最靠近機尾的位置，本來他有些不高興，但他想起「坐機尾在空難時生還率比較高」的傳言，便上網發文求證。

有許多網友認為這是真的，「上次韓國空難，生還者都是機尾的」、「如果是落地的撞擊，駕駛艙頭等艙是潰縮區啊」、「機尾是放黑盒子的地方，你猜為什麼」。

NBC新聞也曾報導，稱根據《大眾機械》雜誌2007年的文章，坐在機翼後方的乘客的生存率比坐在前方的乘客高百分之四十。

不過根據專家的說法，飛機上並沒有「最安全」的機位。專家認為，座位的安全程度要根據飛機墜毀的方式判斷，通常機尾的座位較安全，其次是機翼附近的座位，因為機翼的「堅固結構零件」讓機翼能承受撞擊。而逃生門邊的座位也是好選擇，除了空間更加寬敞，真的發生意外時也能讓你更快逃離。

也有網友討論坐機尾的其他的優缺點，「廁所超方便」、「椅背可以壓到底」、「機尾有機尾的好啦，椅背往後沒人會靠北你（雖然沒多少空間），廁所又近，飛機失事存活率比前面的高一點點，當然，後面也不會有人踢你椅子」、「機尾容易暈機」、「下去要排隊很久，很不方便」。

PTT 廁所 椅子 空難 飛安 黑盒子

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