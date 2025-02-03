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掃碼點餐、自收碗盤…餐廳收服務費理由何在？內行看穿：不想被嫌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友質疑餐廳收「服務費」的合理性。示意圖／ingimage
一名男網友質疑餐廳收「服務費」的合理性。示意圖／ingimage

除了餐點本身的價格外，許多餐廳會多收「服務費」。一名男網友發文，質疑餐廳收服務費的做法是否合理，他指出，許多餐廳都用掃碼點餐，並且吃完了還要自己拿碗盤放回餐具區，根本不需要店員服務，因此質疑：「額外收的服務費是指提供哪方面的服務呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示餐廳額外收「服務費」非常不合理，現在許多餐廳都要自己掃碼點餐，根本不用店員幫忙點餐，有時會遇到上一名客人點餐沒結帳，導致結帳金額比原本自己點的還多，還要多跑一趟櫃台請店員取消，並且餐點煮完後還要自己拿餐具，刀叉這種較危險的餐具也要客人自己拿。

原PO指出，吃完餐點後，碗盤還要自己拿去回收餐具區擺放，餐廳會分得很清楚，大盤子、小盤子、碗筷湯匙都要自己放，若擺錯店員還會糾正你。原PO質疑，既然不用店員服務，那餐廳收「服務費」的理由何在呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也認為餐廳收「服務費」不合理，「真的，有些服務費收得莫名奇妙，火鍋這東西完全自己煮，餐具也自己拿，在百貨公司所以店內沒有設廁所，能說是服務的大概只有送餐了」、「茶自己裝、湯自己盛、餐具自己拿、點餐自己掃碼，吃完飯後自己收拾，要不要再給我條抹布桌子順便擦，還要收服務費喔」、「真的超多地方點餐、餐具、水都是自助，店員根本就只負責送餐而已，還要收10%服務費」。

也有網友認為，餐廳收服務費其實是「變向漲價」，「其實也不用太在意，台灣的服務費大部份只是因為售價高會被客人嫌，為了讓售價看起來漂亮一點才用額外10%的方式，不管加或不加，店家本來就想賣這個價錢」、「是在變向漲價而已」。

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