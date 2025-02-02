在台吃飯常聞1味道…日本人驚「怎能忍受」 鄉民：我也撐不住

日本人來台有感的味道衝擊！之前有日本人形容台灣超商煮茶葉蛋的味道很臭。最近，又有台灣民眾遇到日本人抱怨台灣的外食環境，有一股餿水味且地上油油黏黏黑黑，讓網友直言「是真的」甚至不分南北差異。

台灣PTT鄉民發文表示，他在IG上認識的日本人最近來到台灣，抱怨人行道很難走，也說「台灣賣吃的附近有餿水味，台灣人怎麼能忍受在這樣的環境用餐」，並形容地上油油黏黏黑黑，但是台北的情況比台南好一點，鄉民好奇「大家覺得這個日本人觀察的夠準確嗎？」

網友們認同說，「確實，做生意的都倒水溝」、「因為小吃店直接把油污廢水排進水溝」、「事實吧，尤其是賣炸的附近超臭」，甚至有人認為這種狀況不分南北、通通是正常現象，「以前去景美夜市，臭到我根本撐不住內用」。眾人討論矛頭紛紛指向水溝蓋。

還有人打趣反串「日本人不懂台灣美味的關鍵」、「在地台灣味」、「還有米奇大廚（指老鼠）到處竄店」。

反觀日本，有網友覺得是「滿滿燒肉味和醋飯味」，不過，原PO表示在當地最常聞到燒肉味跟菸味，「其實日本最臭的是賣豚骨拉麵的，整間店裡頭都是一股狗被淋濕的味道」。

更有網友透露美國遊客對台灣也有同樣觀感，「台灣一直都很臭好嗎？沒出過國的才聞不到，美國白人朋友來台灣也委婉的說台灣超臭（華盛頓州、北卡都有）」。

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