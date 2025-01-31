女高鐵自由座遇「襪子佔位」！ 男乘客1舉動她讚翻：簡直帥爆

春節高鐵運輸量大，有民眾搶不到對號座位車票，就會改去自由座車廂賭賭運氣。最近有一名女網友表示，她在自由座車廂的空位上發現有人放了幾雙襪子，一問之下才知道是佔位，結果旁邊的男子做出1舉動，讓她直呼「簡直帥爆了！」

一名女網友在社群平台「threads」發文表示，最近在搭乘高鐵時，在自由座車廂的空位上看到放了幾雙襪子，問了一下旁邊的乘客，才知道這是有人用襪子佔位後就走了。原po這時想說繼續往前找位子的時候，一個男生秒把襪子抽走，並丟在前面的地上說「妳就坐吧！」此舉也讓原po直呼「簡直帥爆了！」

不少網友見狀也回應「用東西佔位就跟用人佔停車位一樣糟糕」、「用襪子佔位是新招嗎？」、「自由座本來就不能佔位，吵就找列車長」、「雖然說本來就不能佔位子，但太帥了吧」、「用襪子佔位真的第一次看過」、「真的被現代人的霸氣給帥到」。

但也有人認為，「看起來不像佔位欸，應該是不小心掉出來的吧，我猜主人可能已經下車了，希望有好心人通知車長」、「確定襪子不是單純走失嗎？」、「不知道那個人有沒有回來找襪子」、「襪子是新的欸，沒人那就是掉落的吧」。