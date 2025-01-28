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她在鹽酥雞攤只點一根15元米腸！老闆秒回1句話 網友怒嗆：不會做生意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近日去買鹽酥雞，點了一條15元的糯米腸，排隊10分鐘後，老闆一看竟回「那我不炸了」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近日去買鹽酥雞，點了一條15元的糯米腸，排隊10分鐘後，老闆一看竟回「那我不炸了」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

一名女網友分享，近日去買鹽酥雞，點了一條15元的糯米腸，排隊10分鐘後，老闆一看竟回「那我不炸了」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近日突然想吃炸米腸，在台中北區永興街看到一家鹽酥雞店，就夾了一根糯米腸，排隊等待結帳。大約10分鐘後，老闆看了一眼問「只有一個米腸喔？那我沒有要炸」，說完就把糯米腸丟回食材櫃。

這名女網友進一步說明，自己當下愣住，又問了一次老闆「請問你剛剛說什麼？」，一旁的老闆娘卻上前幫腔「沒有50元我們不炸！」，她當下原本想追加一份鹽酥雞，但越想越生氣，從沒遇過鹽酥雞攤需要低消的情況，便決定離開。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「我還沒遇過要低消的鹽酥雞」、「店家蠻不會做生意的，大可以這次先幫妳炸，告知妳下次要夾到低消才可以」、「有低消要說啊！」、「可以先檢舉環境衛生消防了，因為通常都不會過，要互相傷害大家一起來，誰怕誰」、「這就臺語講的『賺過面』，這種心態上覺得得罪客人也不差一位，那就來日方長，將來由天來收他」。

不過，也有部分網友留言緩頰，指出「很多鹽酥雞都沒超過多少不炸，有時候想吃一個東西就要找沒有低消的，像我很喜歡吃的某家阿亮也有低消…」、「對於很多人都第一次聽到鹹酥雞有抵銷很訝異，因為台北很常見」。

鹹酥雞

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