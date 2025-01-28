台灣哪個交流道設計最差？一票網友點它：沒開過一定走錯

農曆春節到來，國道車流量龐大，一名網友指出，南崁交流道岔口因設計不佳，容易讓駕駛分不清該往哪走，也好奇發問「台灣哪個交流道設計最不良？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣設計最不良的交流道在哪裡的八卦？」為題，指出台灣的高速公路交流道岔口，有些好像設計的很爛，雖然自己開車經驗不多，但認為桃園南崁交流道岔口有點坑，出口後馬上緊接春日路和經國路，讓他第一次開時還直接呆了一下，也好奇台灣哪個交流道設計最不良？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「國一建高出口，不管南下和北上都一樣的危險，開了8年車每次經過都會罵一次」、「岡山瑞榮九如小港，仁德麻豆，南部幾乎都爛」、「圓山就很爛，跟建國高架車流交織，容易打結」、「北部的交流道真的爛透了，每一個都做的很短促，很容易錯過提示」、「大溪+66北上越改越智障」。

此外，最多網友點名北部的「五股交流道」，指出「五股，沒開過一定走錯」、「五股吧，第一次走真的會幹話連連」、「五股稱冠沒有人敢說第一」、「五股那邊有夠可怕，高架平面跟系統摻在一起當撒尿牛丸，有夠混亂」、「沒來過五股都不算難」、「五股交流道：誰找我」、「能跟五股交流道一拚的是楠梓迷宮」。