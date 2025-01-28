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銀行換2000元新鈔 她見1點疑是舊鈔？過來人給正解

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節來臨，不少人都會換新鈔來發紅包。資料照，記者潘俊宏／攝影
農曆春節來臨，不少人都會換新鈔來發紅包。資料照，記者潘俊宏／攝影

農曆春節來臨，不少人都會換新鈔來發紅包。一名網友分享，近期到台灣銀行換2000元新鈔，回家竟發現部分鈔票被寫上人名，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」表示，每逢過年都會去銀行換新鈔，今年在台灣銀行排隊2小時，終於換到特殊的2000元新鈔，沒想到回家後竟發現幾張鈔票「被寫上人名」，讓她無奈直呼「這是拿別人的舊鈔，當作新鈔換給別人嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「我換四張也都是舊的」、「我也是拿到這樣的，官方說法是這款鈔票流動率不高」、「真的有人會換2000喔？已經好久好久沒看過了」、「拿橡皮擦擦掉就好了」、「這個很難用，很多店不收」、「別人拿過的不要了！」、「我換兩萬都全新的」。

不過，也有不少內行網友出面解答，指出原PO換到的2000元是「整新鈔」，紛紛回應「去台銀換的時候，行員就有事先告知說2000塊不是新鈔就是乾淨的鈔票而已，能接受再換」、「很新的鈔票，不是全新的鈔票」、「櫃員說2000面額比較不流通所以都是行內存底，沒有再印新鈔」、「2000的本來就很少流通，當然不會刻意去印新鈔」、「換整本的就不會有這些問題啦」、「要換整本，換幾張的可能容易拿到舊的」。

新鈔 紅包 過年 鈔票

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