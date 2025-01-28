年味越來越淡？一票人點頭：這節日快變台灣最大

今天（28日）就是除夕了，家家戶戶團圓吃圍爐。然而一名女網友指出，台灣在禁止亂放鞭炮後，過年的氣氛似乎一年不如一年。貼文曝光，也掀起底下留言區熱烈討論。

新春到，環保局指出，市民朋友節慶假日常受爆竹煙火、擴音設施及吹葉機噪音影響，去年9月修正噪音管制法第8條及施行細則第4條，農曆除夕至春節初三、天公生農曆正月九日、元宵節，凌晨2時至上午8時禁止燃放爆竹煙火與操作擴音設施，查獲違規就告發。

原PO在PTT發文指出，台灣過年氣氛一年不如一年，以前會放鞭炮、去親戚家拜年、看迎新節目等，走在路上還能聞到一股鞭炮味，但自從禁止放鞭炮後，年味衰減，「過年…大家都逃離台灣！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「要維持過年味道真的要花很多力氣」、「今年年味淡＋1」、「以後變成過新年耶誕節都有可能」、「年味超淡的，一年不如一年，現在台灣耶誕節過得還比過年大」。

也有網友指出，「禁鞭炮是進步還是退步？我個人是覺得挺好的」、「南部鄉下一堆好嗎，說禁就乖乖給你禁？」、「鞭炮哪裡好？有什麼問題？」